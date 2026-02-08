El sector ferroviari es prepara per a tres dies de vaga, però manté obertes les negociacions amb el Ministeri
Els sindicats mostren voluntat de reunir-se “fins a l’últim moment” però demanen avenços substancials
ACN
Els treballadors del sector ferroviari es preparen per anar a la vaga aquest dilluns, aquest dimarts i aquest dimecres per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, però mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports. L’aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d’Adamuz (Còrdova) i de Gelida i de dues setmanes de caos ferroviari a Rodalies. Les organitzacions en representació dels maquinistes reclamen un “canvi estructural i real en l’adopció de mesures de seguretat” i també en el manteniment del sistema ferroviari. Els sindicats estan oberts a seguir negociant “fins a l’últim moment” però demanen avenços substancials per retirar la convocatòria.
La mobilització apel•la més de mil maquinistes a Catalunya. La vaga serà transversal a tot el sector estatal i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració. A banda de l'operadora pública Renfe i la gestora d'infraestructures Adif, la convocatòria s'amplia a les empreses privades Iryo i Ouigo així com les companyies de transport de mercaderies o logístiques Medway, Captrain, Transervi, Redalsa i Tracción Rail.
“Les grans paraules i bones intencions no són suficients per complir les reivindicacions”, indicava el sindicat majoritari, Semaf, a l’inici de les negociacions amb el ministre de Transports, Óscar Puente.
Els maquinistes i altres empleats ferroviaris denuncien el deteriorament de la fiabilitat i la qualitat del servei ferroviari, la falta de recursos humans i materials, la manca de planificació i l’externalització d’activitats essencials. “Mentre no es produeixin respostes concretes que permetin revertir la situació, la convocatòria de vaga es manté”, va apuntar CCOO després de la tercera reunió amb el ministre de Transports.
A les reunions amb el Ministeri de Transports hi participen els sindicats Semaf, CCOO i UGT, cosa que ha provocat crítiques per part d’organitzacions com la CGT o el Sindicat Ferroviari que no han estat convidats tot i formar part del comitè d’empresa. "No s'asseu amb qui no li garanteix ni la foto ni el relat", va criticar la CGT, que va afirmar que "no era el primer cop" que passava.
Des del govern espanyol, per la seva banda, han celebrat la voluntat de diàleg dels sindicats i s’han emplaçat a continuar negociant durant el cap de setmana. Les reunions han comptat amb la presència del ministre Óscar Puente, així com dels presidents d’Adif i Renfe, entre d’altres.
Entre els aspectes que s’han posat sobre la taula, hi ha un augment de la plantilla de tant de l’operadora com de la gestora i més inversions en infraestructures, així com possibles modificacions dels protocols de seguretat de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.
A Catalunya, l’acord per a reprendre el servei de Rodalies després de l’accident a Gelida del 20 de gener va incloure supervisions extraordinàries dels itineraris de la xarxa de Rodalies amb tècnics d’Adif, Renfe i dels sindicats i també un pla a mitjà i llarg termini per millorar la xarxa.
Abans d’arribar a aquesta entesa, només 6 de140 maquinistes es van presentar a treballar, ja que consideraven que no hi havia prou garanties de seguretat per a circular després de l’accident que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i cinc ferits greus per la caiguda d’un mur sobre el comboi on anaven.
De moment, el Departament d’Empresa i Treball ja ha establert els serveis mínims de la vaga. Seran del 66% en hores punta a Rodalies i regionals, i el 33% en hores vall. Pel que fa a la resta de l’Estat, seran del 75% en hora punta a Cercanías del 73% en Alta Velocitat i llarga distància, i del 21% per al servei de mercaderies. Si l’acord arriba a última hora, algunes veus plantegen el dubte de si hi haurà temps per avisar amb antelació els maquinistes i per preparar el material per als torns normals.
L’aturada busca canalitzar el "malestar" que hi ha en un sector sacsejat pels accidents mortals d'Adamuz i de Gelida - que han causat 47 víctimes mortals - i aconseguir millores reals. Els maquinistes perceben que aquest cop els usuaris de trens han empatitzat amb les seves demandes, després de dies en què s'han multiplicat les alteracions a la xarxa de Rodalies, amb aturades completes al servei, incidències al centre de control de trànsit, despreniments de terra o per les inclemències del temps.
El desgavell i la descoordinació durant la represa de la xarxa després de l'accident va provocar la destitució del director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, i el responsable d'Operacions i Explotació d'Adif, Raúl Míguez Bailo.
“La plantilla comença a tenir la sensació que el missatge que el que estem fent és reivindicar un ferrocarril millor ha arribat a la ciutadania”, explica una font sindical a l’ACN.
El malestar entre els maquinistes és important i els accidents ferroviaris de la xarxa han sigut “la gota que fa vessar el got” després de “molts anys” de no sentir-se escoltats. Entre altres, denuncien que les situacions “s’eternitzin” i es desaprofiti la capacitat de la infraestructura.
“No pot ser que tinguem limitacions temporals establertes durant anys i anys, s’ha de posar remei a tot això”, ha dit una font sindical. A partir de dilluns, hi haurà 191 punts en els quals els conductors hauran de reduir la velocitat, 61 més que la setmana anterior.
Els sindicats esperen que la vaga serveixi de “revulsiu” per a fer un replantejament de les infraestructures. De la mateixa manera, reclamen un canvi de gestió que asseguri l’operativa, com ara, que s’asseguri que hi ha prou recanvis per a fer el manteniment i també que s’eliminin les externalitzacions del servei en tasques essencials.
En total, hi ha desenes de punts en els quals cal actuar d’emergència com ara els túnels del Garraf o aqüeductes com el pont de Cubelles. La situació “fràgil i deplorable” de la xarxa – en paraules de la consellera de Territori, Sílvia Paneque – obliga Renfe a no oferir tota l’oferta i a unir diversos trams per carretera. Per això, les administracions han garantit que el servei de Rodalies serà gratuït fins que el sistema es restitueixi totalment.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que el conjunt de la xarxa estarà "pràcticament" operativa en dues setmanes i a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que preveuen anar traient "progressivament".
Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys. En concret, catorze trams presenten afectacions des de fa com a mínim vuit anys, i n'hi ha un -a Raimat- en mal estat des del 2005.
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna