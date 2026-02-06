Economia
Donar l'habitatge als fills sense pagar IRPF: el benefici fiscal per a majors de 65 anys
Hisenda recorda que l’exempció no elimina altres impostos associats a la donació de l'immoble
Patricio Parámo
La transmissió d’un habitatge dins de l’àmbit familiar sol anar acompanyada de dubtes fiscals i de decisions de gran impacte econòmic. En molts casos, pares i mares es plantegen com ajudar els seus fills en vida sense que l’operació impliqui una càrrega impositiva elevada. El traspàs d’immobles, ja sigui per venda o per donació, acostuma a generar obligacions tributàries rellevants, especialment quan el valor del bé ha augmentat amb el pas dels anys.
Tanmateix, la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) preveu un tractament específic per a determinats contribuents. En el cas de les persones majors de 65 anys, la llei introdueix una exempció fiscal que altera de manera significativa les regles habituals. Aquest benefici afecta directament la transmissió de l’habitatge habitual i permet fer l’operació sense que la possible guany patrimonial hagi de tributar en la declaració de la renda.
Donació de pares a fills
Amb caràcter general, la normativa fiscal considera que qualsevol donació d’un immoble suposa una alteració en la composició del patrimoni del contribuent. Aquesta variació pot donar lloc a una guany o a una pèrdua patrimonial, que es calcula com la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió del bé. En condicions normals, aquesta guany s’ha d’integrar a la base imposable de l’IRPF i tributar segons els tipus vigents. No obstant això, la llei introdueix una excepció expressa per als majors de 65 anys quan el que es transmet és l’habitatge habitual.
El fonament legal d’aquesta exempció es troba a l’article 33.4.b) de la Llei de l’IRPF. Aquest precepte estableix que estan exemptes les guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió de l’habitatge habitual per contribuents majors de 65 anys. La Direcció General de Tributs aclareix que aquesta exempció no distingeix entre transmissions oneroses i lucratives, de manera que s’aplica tant a la venda com a la donació. A més, abasta tant la transmissió del ple domini com la de la nua propietat, fins i tot en els casos en què el donant es reservi l’usdefruit i continuï residint a l’habitatge.
Habitatge habitual
Perquè l’exempció sigui aplicable, és imprescindible que l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual a efectes fiscals. El Reglament de l’IRPF estableix que un habitatge és habitual quan ha constituït la residència del contribuent durant un termini continuat d’almenys tres anys. No obstant això, la norma introdueix un matís rellevant: també es considera habitatge habitual, a efectes d’aquesta exempció, aquell que hagués tingut aquesta condició en qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de la transmissió. Aquest detall permet aplicar el benefici fins i tot si el major de 65 anys ja no viu a l’immoble en el moment exacte de la donació, sempre que es compleixi aquest requisit temporal.
Impost de successions
La DGT subratlla, això sí, que l’exempció només afecta l’IRPF del donant. L’operació no queda al marge de la resta de figures tributàries. Els fills o beneficiaris que reben l’habitatge hauran de tributar per l’Impost sobre Successions i Donacions, la quantia i les bonificacions del qual depenen de la normativa autonòmica aplicable. A més, la transmissió està subjecta a la plusvàlua municipal, un tribut local que grava l’increment de valor del sòl urbà i que s’ha de liquidar davant l’ajuntament corresponent.
