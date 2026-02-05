Economia
Així afectarà la pujada de les cotitzacions el 2026 al teu salari i a la quota d’autònoms
Puja el mecanisme d’equitat i la base màxima: així impacta en sous i autònoms.
David Cruz
El Govern ha donat llum verda, per segona vegada, a l’actualització de les cotitzacions socials del 2026 mitjançant un decret centrat exclusivament en mesures de Seguretat Social. Una aprovació que garanteix tant la revalorització de les pensions com l’aplicació de noves pujades en les cotitzacions, amb un impacte directe en els salaris dels treballadors i en els costos laborals de les empreses.
Al mateix temps, també es confirma la pròrroga de les quotes d’autònoms, que es mantindran sense canvis respecte del 2025, una novetat molt ben rebuda entre els treballadors per compte propi.
Com canvien els salaris el 2026 amb totes les novetats de les cotitzacions socials?
Les principals novetats afecten l’augment del mecanisme d’equitat intergeneracional, que el 2026 s’eleva al 0,9%. Una cotització destinada a reforçar la guardiola de les pensions i que afecta tant assalariats com autònoms:
- Treballadors per compte d’altri: el 0,15% va a càrrec de l’empleat i el 0,75% a càrrec de l’ocupador.
- Autònoms: com que no tenen empresa que n’assumeixi el cost, han de pagar el 100% de l’aportació.
Pel que fa a la base màxima de cotització, puja un 3,9% fins a situar-se en 5.101,2 euros mensuals (61.214,4 euros anuals), un increment que implica que una part més gran del salari dels treballadors amb rendes altes passarà a cotitzar, incrementant les aportacions al sistema. Generarà, segons estimacions, prop de 1.000 milions d’euros addicionals d’ingressos durant l’any.
Una altra mesura clau és l’augment de la quota de solidaritat, que grava la part del salari que supera la base màxima de cotització. El 2026, aquest recàrrec oscil·larà entre l’1,15% i l’1,46% en funció de l’excés salarial. Un pagament que afecta únicament els assalariats: els autònoms en queden exempts.
Finalment, davant la manca d’acord amb les diferents associacions de treballadors per compte propi, l’Executiu ha optat per prorrogar les quotes d’autònoms vigents el 2025, sense canvis ressenyables.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin