Caos ferroviari
Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències
El ministeri crea equips operatius tècnics exclusius per a les línies R1, R2 i R4 de Rodalies, a més dels túnels de Barcelona, considerats punts crítics del sistema ferroviari
El número dos del Ministeri de Transports s’instal·la a Barcelona per afrontar la crisi de Rodalies
Cristina Buesa
L’arribada a Barcelona del secretari d’Estat del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha arrencat amb un anunci. El departament que dirigeix Óscar Puente ha decidit reforçar l’estructura tècnica d’Adif a Catalunya amb la creació d’una nova divisió centrada en el manteniment preventiu de la xarxa ferroviària, en plena crisi a Rodalies. La nova divisió dependrà de la Sotsdirecció de Manteniment de l’empresa gestora de les infraestructures. L’objectiu, han assegurat en un comunicat, és «anticipar incidències i millorar la capacitat de reacció davant problemes tècnics que afecten el servei ferroviari», especialment després de les fallades registrades en les últimes setmanes.
La reorganització respon, segons Transports, a la complexitat operativa de la xarxa a Catalunya i a l’impacte que factors com el canvi climàtic poden tenir sobre la infraestructura ferroviària. El nou òrgan treballarà coordinadament amb l’Oficina Tècnica del Pla de Rodalies, que impulsa la modernització del sistema ferroviari de rodalies.
30 persones més
Entre les mesures previstes figura també la creació d’equips operatius tècnics amb dedicació exclusiva a les principals línies de Rodalies, en concret l’R1, l’R2 i l’R4, així com als túnels ferroviaris de Barcelona, considerats punts crítics del sistema pel seu elevat volum de circulació. A més, el ministeri ha anunciat la convocatòria d’una oferta pública d’ocupació per incorporar 30 professionals destinats a reforçar el personal operatiu a Catalunya. Aquestes incorporacions busquen augmentar la capacitat d’intervenció i manteniment sobre el terreny.
Les actuacions anunciades pretenen tenir impacte a curt termini en la millora de la qualitat del servei, en un moment en què la xarxa de Rodalies acumula incidències, retards i suspensions de servei que han generat tensió política i malestar entre els usuaris.
El reforç tècnic coincideix amb la presència continuada a Barcelona de Santano, desplaçat a Catalunya sense data de tornada amb l’objectiu de «coordinar la resposta a la crisi ferroviària des del territori i reforçar la interlocució amb la Generalitat». La seva permanència respon a la voluntat del Ministeri de supervisar directament la recuperació del servei després de l’accident registrat a Gelida i les fallades posteriors en el sistema de control ferroviari.
