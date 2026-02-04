Caos ferroviari
Sàmper planteja compensar les empreses afectades pel bloqueig ferroviari
El conseller diu que cada dia que passa la situació és "menys controlable" i reclama reobrir "al més aviat possible"
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dimecres que un cop el Govern tingui "ben dissenyat i estudiat" com ha afectat la paralització del trànsit ferroviari a les empreses que havien de rebre o exportar mercaderies, es plantejarà la possibilitat de compensar-les. "No tenen cap culpa del que està passant", ha afirmat el conseller en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Segons Sàmper, ara per ara les companyies els traslladen que l'afectació "si més no és controlable" però que "cada dia que passa ho és menys". En aquest sentit, el conseller ha evitat posar terminis per l'obertura del túnel de Rubí i el trànsit per Gelida, però ha demanat que sigui "al més aviat possible".
Com ja va avançar dimarts l'ACN, Sàmper ha explicat que hi ha 24.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou, i ha advertit que aviat n'hi haurà més perquè unes 9.000 estan en trànsit. "És terrible", ha admès el conseller.
Sàmper ha explicat que ha mantingut reunions amb els ports de Barcelona i Tarragona, així com amb el sector químic i logístic, i ha apuntat que seguirà fent trobades amb empreses afectades, entre les que ha citat Seat o Celsa.
Pel conseller, cal parlar amb tots per "tenir tota la informació necessària" i "poder fer una radiografia exacta de l'afectació real de la crisi ferroviària". Sàmper ha lamentat que "l'esclat" del sistema de Rodalies té implicacions econòmiques que on són "gens menors", tot i que encara no estiguin quantificades.
En aquest sentit, i en línia amb el que ja va demanar el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha apostat per tenir "protocols d'actuació entre els actors privats i públics" per poder "resoldre de forma més eficaç" aquest tipus d'incidències.
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Veïns al límit a Empuriabrava: ocupacions, baralles i insalubritat agreugen la crisi al Santo Domingo
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin