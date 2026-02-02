Economia
La presidenta dels economistes a Girona reclama simplificar tràmits: "La burocràcia és un fre a les empreses"
Rosaura Jiménez considera que el gran repte estructural per a l'economia continua sent la productivitat
Joel Lozano
La presidenta de la seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Rosaura Jiménez, reclama a les administracions simplificar tràmits i reduir càrregues per al teixit empresarial. "La burocràcia és un fre i hem de solucionar-ho", assegura en declaracions a aquest diari.
Jiménez adverteix que l’excés de procediments acaba encallant iniciatives, sobretot en el cas de les petites i mitjanes empreses. Per això defensa disminuir tràmits burocràtics perquè, diu, molts projectes es perden en "bucles infinits" i això frena activitat i inversió.
La presidenta posa el focus en les pimes, que remarca que són el gruix de l’economia del territori, i insisteix que cal "facilitar la vida" d’aquestes empreses perquè puguin competir a escala global i en un entorn on es puguin harmonitzar regulacions.
El repte de ser més productius
Més enllà de la burocràcia, Jiménez situa Girona en un moment de creixement. "L’economia va bé", assegura. Però avisa que el gran repte estructural continua sent la productivitat, un problema compartit amb Catalunya, Espanya i part d'Europa.
Tot i que assegura que "no hi ha receptes màgiques", veu un element positiu: la diferència de productivitat respecte a altres territoris de l’eurozona "s’ha començat a rebaixar" perquè, segons explica, hi ha creixement de la productivitat "des del 2014". La via, afirma, és innovar i apostar per l'R+D+I.
En clau sectorial, admet que a Girona sovint es parla del turisme com un àmbit intensiu en mà d’obra, però sosté que no ha de ser necessàriament sinònim de baixa productivitat. Defensa un canvi de model cap a un turisme de més valor afegit, vinculat a propostes culturals, gastronòmiques, esportives i de natura.
Un altre repte que destaca és la dificultat per trobar i retenir treballadors qualificats. Per afrontar-ho, Jiménez creu que cal actuar sobre la formació professional i reforçar el pes de la indústria i la innovació perquè hi hagi perfils amb més capacitat i estudis.
El paper de la IA
Sobre la digitalització i la intel·ligència artificial, ho veu com una oportunitat, tot i advertir que és un camp encara en desenvolupament. "Encara tenim molta feina i molt camí per recórrer", afirma. Tot i això, considera que pot ser una eina útil per a les empreses.
Finalment, assenyala el Campus de Salut del nou Trueta com un projecte clau per al futur econòmic del territori. Rosaura Jiménez el defineix com "l’aposta econòmica i social més important de la província" i remarca que implica "més de 700 milions d’euros" d’inversió. Mirant el 2026, admet desafiaments com l’habitatge, la manca de personal i la burocràcia, però es mostra moderadament optimista: "crec que ha de ser un bon any".
