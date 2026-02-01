Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns

El gestor assegura que coordina les obres d’emergència amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes

Vista des d'un talús d'un tren de l'R1 entrant en un túnel en un tram on hi ha circulació per via única.

Vista des d'un talús d'un tren de l'R1 entrant en un túnel en un tram on hi ha circulació per via única. / ACN

ACN

Arenys de Mar

Adif ha informat aquest diumenge que continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies, repartits per totes les línies, i no garanteix la normalització del servei per a aquest dilluns. Els treballs se centren sobretot en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via. “En funció de l'evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l'administració titular del servei i de l'operador per a la normalització progressiva”, ha dit el gestor ferroviari en un comunicat, on també ha detallat que les obres s’estan coordinant amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes. El llistat de 31 actuacions no és el mateix que estava en vigor fins ara, ja que alguns treballs s’han acabat i d’altres s’han afegit.

En el marc del pla d’emergència, Adif ha realitzat fins ara més de 400 inspeccions a tota la xarxa ferroviària. Els reconeixements s’han concentrat sobretot en els trams propers a la costa i en aquelles línies amb una major presència de talussos.

Per executar les inspeccions i les obres, s’han desplegat més de 50 equips i uns 400 tècnics i operaris, a més de maquinària especialitzada. Paral·lelament, s’ha reforçat la vigilància contínua per detectar riscos potencials i aplicar mesures preventives de manera immediata.

Adif ha remarcat que el pla es mantindrà vigent en funció de l'evolució dels treballs i de la situació meteorològica, i que es podrà ampliar a altres subsistemes ferroviaris.

