Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Economia

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

Milers de jubilats a Espanya podrien estar rebent menys diners mensuals, ja que molts no han demanat el suplement creat el 2021

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

PI Studio

Redacció

Redacció

Figueres

Un complement creat el 2021 podria augmentar la pensió de milers de persones que encara no l’han sol·licitat, tant homes com dones.

Milers de jubilats a Espanya podrien estar rebent quantitats inferiors en les seves prestacions. La raó és senzilla: una gran part dels possibles beneficiaris encara no ha demanat el complement mensual que la Seguretat Social va posar en marxa el 2021 i que pot elevar la pensió fins a 143,60 € al mes. Aquest suplement és clau per reduir la bretxa de gènere en les pensions.

Què és aquest ingrés extra?

El mecanisme és oficialment conegut com a complement per a la reducció de la bretxa de gènere. Es tracta d’un suplement econòmic integrat a les pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.

Notícies relacionades

La seva finalitat és clara: compensar les desigualtats que han afectat històricament la trajectòria laboral de molts treballadors, principalment dones, després de la maternitat o paternitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  2. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  3. Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
  4. El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
  5. Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
  6. El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
  7. Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
  8. Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu

Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre

Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns

Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns

La frase que has de dir per negociar el teu salari en una entrevista (segons una enginyera)

La frase que has de dir per negociar el teu salari en una entrevista (segons una enginyera)

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes

El Peralada colpeja i resisteix a Ca n'Anglada per continuar en bona forma

El Peralada colpeja i resisteix a Ca n'Anglada per continuar en bona forma
Tracking Pixel Contents