Economia
La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
Milers de jubilats a Espanya podrien estar rebent menys diners mensuals, ja que molts no han demanat el suplement creat el 2021
Un complement creat el 2021 podria augmentar la pensió de milers de persones que encara no l’han sol·licitat, tant homes com dones.
Milers de jubilats a Espanya podrien estar rebent quantitats inferiors en les seves prestacions. La raó és senzilla: una gran part dels possibles beneficiaris encara no ha demanat el complement mensual que la Seguretat Social va posar en marxa el 2021 i que pot elevar la pensió fins a 143,60 € al mes. Aquest suplement és clau per reduir la bretxa de gènere en les pensions.
Què és aquest ingrés extra?
El mecanisme és oficialment conegut com a complement per a la reducció de la bretxa de gènere. Es tracta d’un suplement econòmic integrat a les pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.
La seva finalitat és clara: compensar les desigualtats que han afectat històricament la trajectòria laboral de molts treballadors, principalment dones, després de la maternitat o paternitat.
