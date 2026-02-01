Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Rodalies manté per aquest dilluns serveis alternatius en 11 línies i només recupera trens en el tram Figueres-Portbou

L'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R11, l'R16 i l'R17 tindran servei de tren a tota la línia, mentre que Adif treballa en 31 punts

L'R1 al Maresme, en paral·lel a la carretera N-II en un tram de circulació per via única.

L'R1 al Maresme, en paral·lel a la carretera N-II en un tram de circulació per via única. / ACN

ACN

Barcelona

Rodalies mantindrà per aquest dilluns els serveis alternatius per carretera que ja estava oferint en els últims dies en onze línies. Segons ha informat en un comunicat, només recuperarà els trens en l’R11 en el tram de Figueres a Portbou. Així, les línies que tindran algun tram amb transport alternatiu per carretera seran l'R1, RG1, R3, R4, R7, R8, RL4, R13, R14, R15 i RT1. En aquests casos, el servei ferroviari es combinarà amb busos per garantir els desplaçaments. D’altra banda, les línies R2 Nord, R2 Sud, R11, R16 i R17 oferiran servei exclusivament amb tren. L’anunci es produeix després que Adif hagi explicat que continua treballant en 31 punts de la xarxa.

Renfe ha desplegat un total de 150 autobusos per cobrir els trams afectats per les obres i ha activat un pla especial de comunicació amb prop de 700 informadors a les estacions de Rodalies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  2. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  3. Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
  4. El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
  5. Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
  6. El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
  7. Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
  8. Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu

Rodalies manté per aquest dilluns serveis alternatius en 11 línies i només recupera trens en el tram Figueres-Portbou

Rodalies manté per aquest dilluns serveis alternatius en 11 línies i només recupera trens en el tram Figueres-Portbou

Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns

Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns

Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre

Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes

Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

La frase que has de dir per negociar el teu salari en una entrevista (segons una enginyera)

La frase que has de dir per negociar el teu salari en una entrevista (segons una enginyera)

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes
Tracking Pixel Contents