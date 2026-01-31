Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses i la Catalunya Nord posen les bases d’una col·laboració transfronterera en turisme i desenvolupament econòmic

L'objectiu és intercanviar experiències, coneixements i crear taules de treball conjuntes per compartir reptes i solucions

Trobada Roses i Canet Rosselló.

Trobada Roses i Canet Rosselló. / Cedida a l'Empordà

Redacció

Redacció

Roses

Roses va acollir el 29 de gener la visita institucional d’una delegació de l’Ajuntament de Canet de Rosselló i d’empresaris del municipi nord-català, en una trobada impulsada per l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus per intercanviar experiències i coneixements sobre gestió municipal, desenvolupament econòmic i turisme.

La delegació va estar encapçalada per l’alcalde de Canet de Rosselló, Stéphane Loda, i va comptar amb Bernard Vial, advocat especialista en dret immobiliari i urbanisme i president de l’ESH; Roger Pla, gerent del càmping Le Brasilia; Nicolas Fabre, director general de Serveis de Canet, i l’empresari Michel Fruitet. Per part de Roses, hi van assistir l’alcalde, Josep Maria Martínez; el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens; la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, i el president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra.

Gotanegra va afirmar que "aquesta reunió va servir per posar la llavor d’una col·laboració transfronterera entre Roses i Canet" i va remarcar que són dos municipis amb característiques i un model turístic molt similars, que multipliquen per cinc la població durant la temporada d’estiu. També va posar en valor el model de col·laboració publicoprivada de Roses i va defensar la creació de taules de treball conjuntes per compartir reptes i solucions en àmbits com la gestió de l’aigua, els riscos, la sostenibilitat social i el turisme de natura. Segons va indicar, la col·laboració pot reforçar la competitivitat de les dues destinacions i afavorir la mobilitat dels turistes entre Canet i Roses, amb el port esportiu i les activitats esportives a la badia com a elements cabdals del turisme fora de temporada. També va expressar la voluntat de treballar plegats en projectes de turisme sostenible i de natura, amb la complicitat de la Conselleria d’Acció Climàtica.

Martínez va agrair la iniciativa i va destacar que "l’Ajuntament es posa al costat del sector privat, col·labora, aporta recursos i és un company de viatge". Va subratllar les similituds entre Roses i Canet i la voluntat de concretar-les en projectes comuns en properes trobades. Loda va destacar la importància de generar sinergies en àmbits com el port, el turisme, l’allargament de la temporada, la gestió de l’aigua i la protecció dels espais naturals, i Roger Pla va remarcar que cal "anar units i treballar plegats el món econòmic i el polític" davant els reptes comuns.

La jornada va incloure una visita al port esportiu de Roses, considerat el port millor valorat de Catalunya i un dels principals punts d’entrada de turisme francès al país, amb un 90% de clientela procedent de França durant la temporada d’estiu. En el marc de la visita, l’Ajuntament de Roses va fer entrega a l’alcalde de Canet de Rosselló del Dracma de Roses i d’un llibre sobre la història del municipi, un recull de documents antics elaborat per l’Arxiu Municipal.

Roses i la Catalunya Nord posen les bases d’una col·laboració transfronterera en turisme i desenvolupament econòmic

