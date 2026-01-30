Drets laborals
Què fer si hi ha vaga de trens i no pots arribar a la feina: l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho aclareix
L’expert en drets dels treballadors explica com actuar davant d’aquesta circumstància i com comunicar-ho a l’empresa
Patricia Páramo
Els maquinistes de Renfe han convocat una vaga de trens per als dies 9, 10 i 11 de febrer de 2026. Aquesta protesta té com a objectiu exigir millores en les mesures de seguretat ferroviària després de l’accident d’Adamuz. La convocatòria, que afectarà especialment els serveis de Rodalies i Mitjana Distància, podria deixar sense transport milers de persones que utilitzen el tren com a mitjà habitual per acudir al seu lloc de treball.
Vaga de trens
Davant d’aquest escenari, sorgeix un dubte habitual entre els treballadors: què passa si no pots arribar a la feina per culpa d’aquesta vaga? T’ha de pagar el dia l’empresa? O l’hauràs de recuperar més endavant? Per resoldre aquesta qüestió, l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada aclareix els matisos legals i explica com es regula aquesta situació a l’Estatut dels Treballadors, especialment pel que fa als permisos per causes justificades.
Què diu l’Estatut dels Treballadors
Segons Ignacio de la Calzada, “hi ha prevista una vaga de trens i molts no podreu anar a treballar. La teva empresa t’ha de pagar el dia o l’hauràs de recuperar? Aquí tens el permís de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors”. En concret, es refereix a l’article 37.3.g, també conegut popularment com a permís climàtic, aprovat després de la dana. Aquest article estableix un permís de fins a quatre dies en cas d’impossibilitat d’anar al centre de treball per restriccions a les vies de comunicació, sempre que es tracti de limitacions imposades per l’autoritat competent.
Permís
Aquest permís contempla, per exemple, situacions en què Protecció Civil declara una alerta oficial o existeix un risc greu i imminent, fet que justifica legalment l’absència laboral. Tanmateix, l’advocat matisa: “per tant, a priori, el dia de la vaga l’hauries de recuperar si no pots acudir al teu centre de treball”. És a dir, la vaga de trens no entra dins del supòsit recollit en aquest permís, tret que hi hagi mesures oficials de restricció del trànsit o l’autoritat declari una emergència.
En cas de veure’s afectat per la vaga, l’advocat recomana al treballador actuar amb responsabilitat i claredat. “Si hi ha una vaga, intenta justificar d’alguna manera que t’afecta la vaga. Després, comunica-ho a la teva empresa i indica la teva impossibilitat d’anar-hi o fins i tot que has arribat tard”. Aquesta comunicació prèvia pot ser clau per evitar conflictes o sancions laborals, i s’ha de fer per escrit deixant constància de la situació.
Aleshores, les hores no treballades o el dia complet te’ls han de pagar o els has de recuperar? Ignacio de la Calzada aclareix que hi ha diverses alternatives legals:
- “La teva empresa et pot descomptar el dia o les hores de la nòmina. És totalment legal, perquè si no treballes, no cobres”.
- “La segona opció és que te’l pagui i faci que el recuperis conforme a la flexibilitat horària. És a dir, cobres normal però deus les hores i us heu de posar d’acord en com es recupera”.
- “Finalment, altres empreses podran optar pel teletreball, si el lloc ho permet, com a solució excepcional”.
En tot cas, el permís previst a l’article 37.3.g no té com a finalitat cobrir aquest tipus d’absències. L’advocat considera que no ha de ser retribuït perquè la finalitat d’aquest permís no és aquesta. “Si existeix una vaga, existeixen mesures alternatives per poder anar a treballar, tot i que cada persona és un món i de vegades és impossible”, però segons el seu criteri no està previst en aquest permís.
D’aquesta manera, la vaga de trens no constitueix una excusa automàtica per deixar de treballar sense conseqüències. Tot i que hi pot haver certa flexibilitat, caldrà justificar degudament la impossibilitat d’anar-hi, i cada empresa pot aplicar polítiques diferents: des del descompte salarial fins a fórmules de recuperació d’hores o teletreball. La clau és comunicar-ho amb antelació, acreditar el perjudici i negociar amb l’empresa una solució raonable.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí