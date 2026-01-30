Revalorització de l’SMI
Treball acorda amb CCOO i la UGT apujar un 3,1% el salari mínim
La CEOE i Cepyme consideren que s’ha menyspreat i trencat el diàleg social
María Jesús Ibáñez
El Ministeri de Treball va arribar ahir a un acord amb CCOO i la UGT, sense CEOE i Cepyme, per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1% el 2026, fins als 1.221 euros mensuals per 14 pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener, va anunciar el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de l’última reunió de la taula de negociació. La proposta, que eleva el salari mínim a 37 euros mensuals respecte als 1.184 euros del 2025 (un increment de 518 euros a l’any) sense tributació en l’IRPF, és la mateixa que havia posat sobre la taula la ministra Yolanda Díaz el 7 de gener, quan va citar sindicats i patronals a reprendre les negociacions per revaloritzar l’SMI, que va quedar prorrogat en l’últim Consell de Ministres de l’any anterior.
L’SMI el perceben al voltant de 2,5 milions de treballadors a tot Espanya, segons els últims càlculs que maneja Treball. CCOO i la UGT havien iniciat la negociació reclamant que l’SMI pugés un 7,5%, la qual cosa hauria suposat passar a 1.273 euros bruts mensuals (en 14 pagues). La patronal CEOE rebaixava, per la seva banda, la pujada salarial a l’1,5%.
"No hem pogut incorporar la patronal, com hagués sigut la nostra voluntat, a aquest acord de diàleg social. Hem negociat sense alè, ens hi hem deixat la pell. Hem buscat propostes i contrapropostes perquè la CEOE i Cepyme poguessin acompanyar-nos en la presentació d’aquest acord de salari mínim interprofessional, però finalment no ha sigut possible", va remarcar Pérez Rey.
1.221 euros bruts al mes
El número dos de Treball va afirmar a més que el seu ministeri ha assumit també el compromís i "portarà endavant" una reforma del decret de salaris mínims interprofessionals actual perquè els complements salarials no puguin ser absorbits, tal com reclamaven els sindicats.
La CEOE va reunir ahir mateix el seu comitè executiu amb caràcter extraordinari per mostrar el seu més rotund rebuig a la proposta d’increment salarial. En un comunicat, la patronal va lamentar que no s’hagin pogut seguir "els processos mínims de consulta propis del diàleg social en ho rebre cap proposta en ferm a la taula de negociació" i va denunciar una "plena descoordinació i conflicte entre ministeris sense precedents". Per això, prossegueix la nota de l’organització empresarial, "s’ha decidit per unanimitat no donar suport a la proposta de pujada de l’SMI plantejada pel Govern".
"Volem deixar clar també que aquesta pujada és una trampa, ja que Treball realment ha pactat amb els sindicats la tramitació de la no-compensació i absorció dels complements salarials", adverteix la CEOE, que considera que aquesta acció se salta l’Estatut dels Treballadors i trenca la negociació col·lectiva, "que portarà a un increment exponencial dels costos i asfixiarà gran nombre d’empreses". Fins ara, sempre que la llei ho permeti, les empreses poden descontar dels complements la pujada del salari mínim. Per exemple, si un treballador cobra l’SMI més un plus d’antiguitat de 20 euros, l’empresa pot restar aquests 20 euros de l’increment, sempre que no li pagui menys del llindar legal.
"La CEOE i Cepyme volem assenyalar amb rotunditat que mai s’havia vist una falta de respecte i un menyspreu tan clar al diàleg social com el que estem presenciant en aquests dies", acaben dient a la seva carta de valoració de la proposta.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga