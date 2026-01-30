Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi ferroviària

Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"

Els bitllets adquirits a partir del 31 de gener no generaran dret a indemnització quan el retard es degui a les limitacions de velocitat establertes per Adif

Treballadors de Renfe a l’Estació de Sants a Barcelona.

Treballadors de Renfe a l’Estació de Sants a Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

Pablo Gallén

Madrid

La companyia pública Renfe se suma a les polítiques de cancel·lacions i retards d’Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat".

"Amb motiu de les limitacions temporals de velocitat establertes pel gestor de les infraestructures (Adif) en diferents punts de la xarxa ferroviària, alguns serveis poden experimentar retards aliens a Renfe. Els bitllets adquirits a partir del 31 de gener no generaran dret a indemnització quan el retard es degui a aquestes limitacions de velocitat", explica l’empresa en la seva pàgina web.

