NECROLÒGIQUES
Crisi ferroviària
Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"
Els bitllets adquirits a partir del 31 de gener no generaran dret a indemnització quan el retard es degui a les limitacions de velocitat establertes per Adif
Pablo Gallén
Madrid
La companyia pública Renfe se suma a les polítiques de cancel·lacions i retards d’Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat".
"Amb motiu de les limitacions temporals de velocitat establertes pel gestor de les infraestructures (Adif) en diferents punts de la xarxa ferroviària, alguns serveis poden experimentar retards aliens a Renfe. Els bitllets adquirits a partir del 31 de gener no generaran dret a indemnització quan el retard es degui a aquestes limitacions de velocitat", explica l’empresa en la seva pàgina web.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí