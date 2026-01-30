Transport
La línia de Rodalies Portbou-Barcelona té aquesta setmana 19 punts de limitacions temporals de velocitat
Totes les línies de Regionals i Rodalies tenen incidències, a excepció de l'RL3, i la més afectada és l'R15
Eloi Tost / Pau Cortina / Guifré Jordan
Adif ha establert aquesta setmana limitacions temporals de velocitat en 155 punts de la xarxa ferroviària de Catalunya, segons consta en el Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d'aquesta setmana, al qual ha tingut accés l'ACN. Són punts o trams on s'han detectat incidències o deficiències i on els maquinistes han de reduir la velocitat per raons de seguretat. A les comarques gironines, les vies per on passa l'R11 (que uneix Portbou i Barcelona Sants) tenen dinou limitacions de velocitat. Catorze són entre l'estació de Portbou i la de Maçanet-Massanes, per on els combois han de passar entre els 30km/h i els 80 km/h.
Aquest document intern Adif el publica cada dilluns i hi actualitza les afectacions. En totes les línies de Regionals i Rodalies del país hi ha fixades limitacions de velocitat, a excepció de l'RL3 de Lleida. La més afectada és l'R15, amb 39 punts. En conjunt, a Catalunya hi ha uns 110 quilòmetres on la circulació es fa més lentament del que correspondria.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Segons han explicat fonts especialitzades a l'ACN hi ha trams a la llista des de fa deu anys, perquè les reparacions no es duen a terme. En altres ocasions sí que se solucionen i aleshores se suprimeixen del document. Aquesta setmana, les vies de Catalunya hi apareixen fins a 155 vegades, si bé hi ha casos on el mateix punt o tram hi consta més d'un cop, principalment perquè hi ha més d'una incidència a resoldre. El volum és similar al de la setmana anterior, malgrat el darrer temporal que ha desencadenat el caos ferroviari.
La línia R15, la més afectada
La línia de Renfe que més reduccions de velocitat pateix és l'R15, amb 39 limitacions. D'aquestes, setze són entre Riba-roja d'Ebre i Reus, un tram que recentment s'ha tallat al trànsit ferroviari i on Adif hi ha identificat cinc punts crítics, que treballa per resoldre. És a més una zona que és de via única i on, a causa d'aquestes restriccions, els combois han de circular entre els 30km/h i els 70 km/h. Entre Reus i Barcelona hi ha la resta de llocs que apareixen al document. Són vies per on també hi passen altres línies de Renfe, les que connecten les comarques del sud de Catalunya amb la capital catalana. En termes generals, el corredor sud és el que més pateix aquestes restriccions de velocitat.
L'R4, que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa, és l'altra gran afectada perquè els trens hagin d'anar més a poc a poc de l'habitual, amb 28 restriccions. Ja a l'inici del traçat, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, hi ha afectacions. En un tram de 20 quilòmetres, fins a la Granada, n'hi ha dotze, on els trens majoritàriament han d'anar a 60 km/h. Fins a Martorell les alteracions se succeeixen.
Les limitacions de velocitat que apareixen no afecten només per on circulen els trens de passatgers. La infraestructura també presenta afectacions en llocs on només hi passen trens de mercaderies, com a l'entorn de les estacions de Can Tunis o a la del Morrot del port de Barcelona.
L'estat de la via, principal motiu
Segons les dades a les que ha tingut accés l'ACN, actualment consten una cinquantena de motius per establir una reducció de velocitat en un tram de via. El principal, relacionat amb l'estat de la via (sense especificar), en un de cada quatre talls (el 25,2% dels casos). El segon, té a veure amb l'estat del mecanisme de desviament o canvi d'agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies, que ara mateix comporten 22 reduccions de velocitat (el 14% dels casos). L'estat de les 'trinxeres' (excavacions al sòl per suavitzar el pendent i afavorir el pas del tren) són la tercera causa de reducció de la velocitat, amb una dotzena de casos (el 4,5%) segons la darrera actualització d'Adif.
La llista és llarga, i inclou factors com el mal estat d'un túnel, la protecció per treballs que s'estan realitzant en el traçat, o per indicació específica relacionada de distància de frenada abans d'arribar a algun punt. Per demarcacions, Barcelona és la que acumula més llocs amb limitació de velocitat temporal, amb 73. La segueix Tarragona, amb 51, Girona amb 25 i finalment Lleida, amb 6.
Des d'Adif han rebutjat comentar i informar sobre diferents aspectes que apareixen al document en valorar que és d'ús intern de la companyia.
