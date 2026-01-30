Banca
CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024
El marge d’interessos cau un 3,9% fins als 10.671 milions per la reducció dels tipus d’interès, però ho compensa amb una activitat comercial més gran i la captació de 390.000 clients més
Natàlia Ríos
CaixaBank torna a superar el seu propi rècord amb un benefici de 5.891 milions d’euros el 2025, un 1,8% més que l’any anterior. En l’arrencada del seu pla estratègic 2025-2027, l’entitat ha superat les perspectives del mercat i ha crescut més del previst tant en crèdit com en recursos de clients. Malgrat que l’avanç de l’any passat és més moderat que el 20% registrat el 2024, el banc recolza les seves perspectives per al 2027 en la solidesa de l’economia espanyola i l’evolució favorable dels tipus d’interès. En el compte de resultats, el marge d’interessos descendeix un 3,9%, fins als 10.671 milions per la reducció dels tipus, mentre que els ingressos per serveis van augmentar un 5,4%, fins als 5.266 milions d’euros.
El conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar, considera que el 2025 "ha sigut un gran any per a CaixaBank". "Hem superat els objectius que ens havíem marcat a l’inici de l’exercici, amb més creixement del negoci i una solidesa financera encara més robusta. Com a conseqüència, hem revisat a l’alça els objectius de creixement i rendibilitat que havíem fixat en el nostre Pla Estratègic", indica.
Segons detalla CaixaBank, les comissions netes van créixer un 5% fins als 3.966 milions i el resultat del servei d’assegurances va escalar un 6,9% fins a 1.300 milions, en un exercici en què el negoci de gestió patrimonial i assegurances va aportar tracció als ingressos per serveis. El marge brut va arribar al 2,5%, fins als 16.270 milions, i un marge d’explotació el 0,9%, fins als 855 milions. Les pèrdues per deteriorament d’actius financers es van reduir un 14,5% (903 milions), cosa que reflecteix més solidesa financera.
D’aquesta manera, en un any marcat per la caiguda dels tipus d’interès, que s’ha compensat parcialment, entre altres motius, per una activitat comercial més gran (més volums de crèdit i de recursos) la rendibilitat financera de CaixaBank es redueix lleugerament: el ROE cau del 15,4% en el va tancar el 2024 al 14,9% del 2025, mentre que la rendibilitat sobre el patrimoni tangible (ROT) cedeix del 18,1% al 17,5%.
El volum de negoci arriba 1,1 bilions d’euros a final de l’any, després de créixer un 6,9%,amb una positiva evolució tant del crèdit com dels recursos. La cartera de crèdit sa s’incrementa l’any un 7%, amb 24.671 milions d’euros més, fins a situar-se en 376.182 milions, gràcies al dinamisme de la demanda i a una bona evolució del crèdit a empreses i famílies (tant hipoteques com consum). En concret, la cartera de crèdit sa en empreses puja l’any en 12.373 milions d’euros (+7,6%), per a l’adquisició de vivenda ho fa en 8.484 milions (+6,5%), i en consum, en 2.560 milions (+12,4%).
La cartera de crèdit sa va créixer un 7% l’any, amb 24.671 milions més, fins a 376.182 milions d’euros, impulsada pel dinamisme de la demanda i el bon comportament del crèdit a empreses i famílies (tant hipoteques com consum). Per segments, el crèdit sa a empreses va augmentar en 12.373 milions (+ 7,6%), el destinat a compra de vivenda en 8.484 milions ( +6,5 % )i el de consum en 2.560 milions ( +12,4%).
Els recursos de clients van avançar un 6,8%, fins a 731.936 milions. Dins del balanç, els recursos van arribar a 524.626 milions (+5,8 %), amb un increment destacat de l’estalvi a la vista fins a 365.999 milions (+6,3%) i dels passius per contractes d’assegurances fins a 85.765 milions (+7,2%). L’estalvi a termini es va situar en 65.984milions, amb una pujada del 0,5%.
En actius sota gestió, el volum va augmentar un 10,9% a l’exercici, fins als 202.860 milions, afavorit per l’evolució dels mercats i l’impuls de les subscripcions. El patrimoni en fons d’inversió, carteres i SICAVs es va elevar a 150.947 milions (+ 13,4%), mentre que els plans de pensions van arribar a 51.913 milions (+4,2%). En conjunt, les subscripcions netes en fons, assegurances d’estalvi i plans de pensions van mantenir un to molt positiu el 2025, amb 15.948 milions d’euros en el període.
L’entitat dona servei a 20,7 milions de clients a Espanya i Portugal a través d’una xarxa que supera les 4.500 oficines. Durant el 2025, va captar 390.000 clients a Espanya i la seva filial digital, imagin, continua creixent en clients i activitat.
Concretament, el neobanc de CaixaBank, va tancar el 2025 amb un fort avanç: va vorejar els 4 milions de clients (un 10% més) i va elevar el seu volum de negoci fins a 22.000 milions, després de créixer un 25%. L’entitat destaca que aproximadament la meitat dels nous clients del grup a Espanya arriben a través d’imagin, que ja arriba a una quota del 9% en nòmines. Un creixement que es recolza en una oferta àmplia de productes i serveis, amb una gestió 100% digital.
El 59,4% del benefici, en dividends
CaixaBank ha comunicat, a més, que el seu consell d’administració va aprovar aquest dijous proposar a la pròxima Junta General Ordinària d’Accionistes (prevista per al febrer) el pagament d’un dividend complementari en efectiu de 0,3321 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis del 2025i que s’abonaria a l’abril. L’entitat indica que l’aprovació definitiva per la Junta i les condicions concretes del pagament es comunicaran més endavant al mercat.
Sumant aquest dividend complementari al dividend a compte ja pagat el novembre del 2025, la remuneració total en efectiu amb càrrec al 2025 ascendiria a 0,50 euros bruts per acció, equivalent al 59,4% del benefici net consolidat, en línia amb la seva política vigent. El Consell va aprovar mantenir el 2026 el mateix esquema: distribuir entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat en dos pagaments (un a compte el novembre del 2026 i un altre de complementari després de la Junta del 2027) i va fixar per al 2026 el llindar de CET1 en el 12,5% com a referència per a possibles distribucions addicionals de capital. A més, plantejarà repartiments addicionals de capital si supera el 12,5% de solvència, per sobre del 12,25% anterior.
En paral·lel a la política de dividends, CaixaBank també va donar compte de l’evolució dels seus programes de recompra: al març i el novembre del 2025 va completar el cinquè i sisè programa (500 milions cada un), amb l’adquisició de 89.372.390 i 61.044.767 accions, respectivament. A més, el setè programa es va iniciar el 25 de novembre del 2025 per un màxim de 500 milions i, al tancament de desembre, s’havien adquirit 10.822.959 accions per 108,4 milions, equivalent al 21,69% de l’import monetari màxim.
Morositat en mínims
Des del punt de vista del risc l’evolució és positiva després de situar la morositat en nivells mínims, amb una taxa del 2,1% al tancament del 2025, davant el 2,6% d’un any abans. El saldo de dubtosos es redueix en 1.611 milions d’euros i la ràtio de cobertura millora fins al 77%.
En solvència, la ràtio CET1 se situa en el 12,6%, que recull l’impacte extraordinari de 20 punts bàsics per l’entrada en vigor, el gener del 2025, del nou Reglament de Requisits de Capital i del setè programa de recompra d’accions anunciat el 31 d’octubre del 2025. La ràtio CET1 regulatòria es va col·locar en el 12,25% al tancament de desembre després de descomptar l’excés de capital per sobre del límit superior de l’objectiu intern fixat per al 2025. Aquest marc està alineat amb el Pla Estratègic 2025-2027, que fixa un llindar per a possibles distribucions extraordinàries i situa la referència de l’excés de capital en el 12,25% el 2025 i el 12,50% a partir del 2026.
