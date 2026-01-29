Després del caos ferroviari
Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana
Estarà integrat per Renfe, Adif i la Generalitat i avaluarà de forma periòdica l’estat de la infraestructura, les obres en marxa i el servei ferroviari
Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix
Cristina Buesa
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i el Govern han anunciat aquest dijous que se supervisaran les actuacions previstes a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà setmanalment. L’objectiu, han assegurat, és coordinar i reforçar les accions ja acordades per millorar el malmès servei ferroviari, i hi participaran representants de la Generalitat, Adif i Renfe.
Les administracions han revelat que es pretén establir una dinàmica estable de control de les mesures extraordinàries activades en els últims dies. En cada trobada s’avaluarà el resultat de les inspeccions de la infraestructura, l’estat de les obres en marxa i la situació operativa del servei de Renfe, amb el compromís d’adoptar les decisions necessàries en funció de l’evolució de la xarxa. A més, es facilitarà informació periòdica sobre les novetats que es vagin produint, han assegurat.
Informar l’opinió pública
En paral·lel, Adif mantindrà un reforç de les inspeccions de la xarxa des d’un enfocament de conservació preventiva. El seguiment no es limitarà a les obres en execució, sinó que s’estendrà a una vigilància permanent d’elements com els tancaments i a l’atenció de les alertes traslladades pels mateixos maquinistes durant l’explotació del servei, com ha passat en les últimes jornades tant a la xarxa convencional com a l’alta velocitat. A més, el gestor d’infraestructures reforçarà el seu equip tècnic sobre el terreny a Catalunya.
Tant Adif com Renfe s’han compromès, a més, a informar setmanalment l’opinió pública sobre la situació de la infraestructura ferroviària i dels serveis en funcionament, en un intent d’"augmentar la transparència" i el seguiment públic de les actuacions.
Pla de Rodalies 2026-2030
Des del ministeri s’ha recordat que el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha estat a Barcelona durant els últims dies "coordinant la gestió d’aquestes mesures", i s’ha emmarcat l’operatiu més enllà de la resposta urgent a les incidències recents. Les dues administracions han insistit, als anuncis, sobre el pla de Rodalies 2026-2030, el "full de ruta per als pròxims anys que preveu incrementar la inversió a Rodalies en gairebé 1.700 milions d’euros".
El pla estarà orientat a tres grans objectius: millorar la fiabilitat del sistema, elevar la qualitat del servei i augmentar la capacitat de la xarxa, han insistit. El document posa un èmfasi especial en les tasques de manteniment, tant preventiu com correctiu, que són les que experimenten el creixement pressupostari més gran, fins a pràcticament duplicar la seva dotació respecte al pla vigent. A més, incorpora un nou programa específic dirigit a reforçar l’operativitat del servei i el manteniment del material rodador.
