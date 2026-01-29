Posada a punt de la xarxa
Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix
El ventall d’actuacions que ha programat per al pròxim quinquenni el Ministeri de Transports, de la mà d’Adif i Renfe, és ambiciós, complex i ataca tots els fronts
Cristina Buesa
El pla de Rodalies 2026-2030 presentat aquest dimarts en plena crisi ferroviària a Catalunya ordena en què es concentrarà l’esforç inversor durant la segona meitat de la dècada per part del Ministeri de Transports, de la mà d’Adif i Renfe. Malgrat que els responsables políticshan posat l’accent en el manteniment (amb 1.340 milions dels 8.037 previstos), els sis programes en què es divideix presenten un ventall d’actuacions que engloben infraestructures, estacions, informació als viatgers, trens, desdoblaments o tallers, entre molts altres aspectes.
Manteniment i reposició d’actius: 1.340 milions
La partida més gran, com remarquen des de les administracions, es destina al manteniment i la denominada "reposició d’actius", amb una inversió de 1.340 milions d’euros. Són un total de 287 noves actuacions, que aspiren a actualitzar una xarxa ferroviària que pateix els estralls d’anys de desinversió, com s’ha comprovat després de l’accident de Gelida i els incidents en cadena dels últims dies. S’aspira a reduir incidències i millorar la robustesa del sistema i en aquest capítol s’inclouen intervencions en túnels, ponts, viaductes, talussos i trams de via amb un alt grau de desgast, així com la renovació d’instal·lacions tècniques clau.
Hi ha actuacions en túnels com els del Garraf, l’Argentera (entre Móra la Nova i Reus) o la collada de Toses (Ripollès), a més de treballs d’adequació de seguretat i evacuació en passos subterranis urbans. També es preveuen rehabilitacions de ponts ferroviaris com els del Besòs a Sant Adrià, Sant Miquel de Fluvià o l’històric viaducte de Girona, així com estatitzacions de talussos en línies especialment exposades a despreniments.
Modernitzar els sistemes ferroviaris, amb la substitució d’enclavaments elèctrics per altres d’electrònics; renovar circuits de via; millorar la senyalització i telecomunicacions o actualitzar subestacions elèctriques i catenària són altres capítols, a més d’actuacions lligades al corredor mediterrani que afecten Rodalies, com la renovació de via i electrificació en trams de l’R4 condicionats pel tercer carril.
Més i millor atenció: 25 milions
Si alguna cosa ha sigut unànime durant aquesta setmana negra a Rodalies han sigut les fallades en la comunicació i la informació als soferts passatgers. La millora de la qualitat del servei compta en el nou pla amb una dotació de 25 milions d’euros. Es contempla la implantació de sistemes d’informació en temps real tant a les estacions com als trens, especialment pensats per a situacions d’incidències, així com el reforç dels canals de comunicació amb els viatgers, aquests dies insuficients.
Estacions: 740 milions
Les estacions concentren una inversió de 740 milions d’euros, amb actuacions repartides per tota la xarxa ferroviària. El pla de Rodalies inclou tant la construcció de noves estacions com grans remodelacions i millores en les ja existents, amb especial atenció a l’accessibilitat (un dels cavalls de batalla) i a la capacitat per absorbir més viatgers.
Per exemple hi ha la remodelació integral d’estacions com Sants (ja arrencades), el desenvolupament de l’estació de la Sagrera, la nova estació de Reus-Bellissenso la del Circuit de Catalunya, a més d’actuacions per ampliar andanes, eliminar barreres arquitectòniques, modernitzar vestíbuls i millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport. També es contemplen intervencions per reforçar la integració urbana de les estacions en el seu entorn.
Modernització del parc mòbil: 768 milions
Amb 768 milions d’euros pressupostats, la renovació i ampliació del parc mòbil de Rodalies és un altre dels grans reptes del pla. La incorporació gradual de 110 nous trens obrirà la porta a la substitució d’unitats obsoletes, que sumat a la modernització de trens existents permetrà fer més fiable el servei, augmentar la capacitat del parc mòbil i, en conseqüència, elevar el confort dels viatgers. El document de Transports apunta que l’ampliació de flota permetrà reforçar freqüències en línies amb alta demanda, com l’R1, R2 o R4, i absorbir el creixement de viatgers previst per als pròxims anys.
Desdoblaments i integracions urbanes: 1.840 milions
La inversió més ambiciosa des del punt de vista estructural correspon a l’augment de la capacitat del sistema, amb 1.840 milions d’euros. Aquí es concentren els grans desdoblaments de via, les millores de traçat i els projectes d’integració urbana que busquen eliminar colls d’ampolla històrics. Un d’ells, ja en plena execució i amb la línia tallada, és el de l’R3. A més del desdoblament de trams entre Parets i la Garriga o entre Vic i Centelles, hi ha grans projectes com el de Montcada i Reixac o Sant Feliu de Llobregat, destinats a eliminar les cicatrius sobre l’entorn urbà.
Estacionament de trens i tallers: 637 milions
L’últim gran capítol del pla de Rodalies reserva 637 milions d’euros a vies d’estacionament i tallers, una inversió imprescindible per sostenir l’increment del parc mòbil. El fet que s’afegeixin més trens al servei converteix en ineludible que aquests es puguin redistribuir per la xarxa, ja sigui per millorar l’operativa o per mantenir-los. Es crearan més platges de vies per a estacionament de trens i l’adaptació de tallers als nous models de material rodant.
