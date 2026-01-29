Compareixença al Senat
El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: "Hem invertit molt, però no és suficient"
El responsable de Transports assegura que tots els trens que circulen per la xarxa catalana els han comprat governs socialistes
Cristina Buesa
Després de gairebé tres hores i mitja d’explicacions sobre el fatal xoc de Còrdova, el ministre de Transport i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha afrontat aquest dijous la incòmoda compareixença al Senat sobre Rodalies, encara amb el servei a mig gas després del caos ferroviari desencadenat arran de l’accident mortal de Gelida.
Primer ha fet una detallada cronologia de l’ocorregut, no només a l’R4 sinó a tota la xarxa, des del dimarts 20 de gener, per, a continuació, mirar d’apaivagar les crítiques sobre la falta d’inversió en les infraestructures ferroviàries ("De cada dos euros que s’inverteixen a Catalunya, un és per a Rodalies", ha remarcat). I ha fet un repàs per partides de tot el previst en el pla de Rodalies 2026-2030, presentat dos dies enrere.
Més recursos en manteniment
"A la vista està que invertim molt i no és suficient. També ha quedat patent que el manteniment necessita més recursos i una aproximació diferent", ha encaixat. Prèviament, s’havia dirigit directament al PP retraient-los que durant els seus governs no van modernitzar la flota: "Els trens que operen les Rodalies sempre han estat licitats, adjudicats i posats en servei per governs socialistes; li ho repeteixo: sempre". I els ha etzibat: "No és una consigna política, no és ideologia, és física".
Puente ha instat els grups a fer un "pacte d’Estat" per al manteniment de les infraestructures.
Peticions de dimissió
El senador de Vox, Ángel Gordillo, ha insistit a exigir responsabilitats al ministre: "Què ha de passar perquè dimiteixi?". L’ha considerat el "causant" de la tragèdia d’Adamuz i li ha retret que ha comparegut donant dades, "però sense assumir que els espanyols tenen por d’anar amb tren". Gordillo no ha fet cap pregunta ni consideració sobre Rodalies, que era l’objecte de la cita al Senat.
El responsable de Transports ha donat totes aquestes explicacions després d’una primera compareixença sobre l’accident d’Adamuz, en el qual van morir 45 persones. Només arribar ha estat rebut per senadors del PP i Vox amb el crit de "dimissió, dimissió", a la qual cosa els ha respost amb gestos perquè es calmessin. La tensió ha estat evident durant tota la sessió.
