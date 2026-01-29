Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compareixença al Senat

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: "Hem invertit molt, però no és suficient"

El responsable de Transports assegura que tots els trens que circulen per la xarxa catalana els han comprat governs socialistes

El ministro Óscar Puente pide calma a los senadores que han reclamado a gritos su dimisión, justo antes de comparecer en el Senado.

El ministro Óscar Puente pide calma a los senadores que han reclamado a gritos su dimisión, justo antes de comparecer en el Senado. / JOSÉ LUIS ROCA

Cristina Buesa

Barcelona

Després de gairebé tres hores i mitja d’explicacions sobre el fatal xoc de Còrdova, el ministre de Transport i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha afrontat aquest dijous la incòmoda compareixença al Senat sobre Rodalies, encara amb el servei a mig gas després del caos ferroviari desencadenat arran de l’accident mortal de Gelida.

Primer ha fet una detallada cronologia de l’ocorregut, no només a l’R4 sinó a tota la xarxa, des del dimarts 20 de gener, per, a continuació, mirar d’apaivagar les crítiques sobre la falta d’inversió en les infraestructures ferroviàries ("De cada dos euros que s’inverteixen a Catalunya, un és per a Rodalies", ha remarcat). I ha fet un repàs per partides de tot el previst en el pla de Rodalies 2026-2030, presentat dos dies enrere.

Més recursos en manteniment

"A la vista està que invertim molt i no és suficient. També ha quedat patent que el manteniment necessita més recursos i una aproximació diferent", ha encaixat. Prèviament, s’havia dirigit directament al PP retraient-los que durant els seus governs no van modernitzar la flota: "Els trens que operen les Rodalies sempre han estat licitats, adjudicats i posats en servei per governs socialistes; li ho repeteixo: sempre". I els ha etzibat: "No és una consigna política, no és ideologia, és física".

Puente ha instat els grups a fer un "pacte d’Estat" per al manteniment de les infraestructures.

Peticions de dimissió

El senador de Vox, Ángel Gordillo, ha insistit a exigir responsabilitats al ministre: "Què ha de passar perquè dimiteixi?". L’ha considerat el "causant" de la tragèdia d’Adamuz i li ha retret que ha comparegut donant dades, "però sense assumir que els espanyols tenen por d’anar amb tren". Gordillo no ha fet cap pregunta ni consideració sobre Rodalies, que era l’objecte de la cita al Senat.

Notícies relacionades i més

El responsable de Transports ha donat totes aquestes explicacions després d’una primera compareixença sobre l’accident d’Adamuz, en el qual van morir 45 persones. Només arribar ha estat rebut per senadors del PP i Vox amb el crit de "dimissió, dimissió", a la qual cosa els ha respost amb gestos perquè es calmessin. La tensió ha estat evident durant tota la sessió.

TEMES

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: "Hem invertit molt, però no és suficient"

Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua

Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana

Catalunya ofereix 1.300 noves places de funcionaris: aquestes són les especialitats i els requisits

Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix

Així serà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi: una "òpera contemporània" en sis actes

