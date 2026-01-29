Mobilitat
Iryo no compensarà si les limitacions de velocitat causen retards
Defensen que les demores, en aquests casos, són "alienes a la responsabilitat de l’operador"
Jaime Mejías
Iryo va advertir ahir a tots els seus clients que les compensacions habituals no s’aplicaran als retards en les rutes entre Madrid-Barcelona i Madrid-València, ja que defensen que les demores, en aquests casos, són "alienes a la responsabilitat de l’operador".
Els gairebé 13.000 viatgers diaris que transiten aquestes línies –segons estimacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)– van rebre una alerta de la companyia. "Com a conseqüència de les limitacions temporals de velocitat en diferents punts anunciades pel gestor de les infraestructures (ADIF), els trajectes entre Madrid i Barcelona i Madrid i València poden patir retards aliens a la responsabilitat de l’operador", explicava un missatge a la pàgina web d’Iryo, que afegia: "Per tant, pel que fa als bitllets adquirits posteriorment a la publicació del present missatge, no es podran considerar aplicables les polítiques habituals de compensacions per retard. Lamentem les molèsties".
De moment, ni Ouigo ni Renfe han pres mesures similars per als seus trens, malgrat que estan subjectes a les mateixes restriccions. Les dues companyies també estarien legitimades per fer-ho, ja que la llei únicament els imposa el deure d’informació.
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) creu que Iryo està legitimat per aparcar les obligacions de compensació en aquest cas. Segons diuen fonts de l’organisme a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el reglament 2021/782 estipula que hi pot haver "circumstàncies extraordinàries" que provoquen que la companyia no sigui responsable del retard.
L’article 19 d’aquest reglament diu que "els viatgers no tindran dret a indemnització si s’informa del retard abans de comprar el bitllet". Aquesta és la clàusula en què Iryo s’escuda per avisar que no compensaran per retards o cancel·lacions.
