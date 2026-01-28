L'Alt Empordà, entre les comarques que concentren més habitatges nous a la província de Girona el 2025
L'edificació a la demarcació repunta i creixen un 19% els immobles nous que s'acaben
El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica és "optimista" per a aquest any 2026 perquè les contractacions han augmentat un 4%
Les dades del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona serveixen com a termòmetre per veure l'evolució de l'edificació al territori. De les de l'any passat en destaca un canvi de tendència perquè, novament, la xifra d'habitatges nous que s'han acabat va a l'alça.
El 2024 es va tancar amb 1.198 habitatges nous acabats a les comarques gironines, cosa que en comparació amb el 2023, va suposar una caiguda de fins al 29%. L'any passat, si bé encara s'està per sota dels registres del 2023 (quan se'n van acabar 1.690) sí que és cert que l'edificació ha remuntat.
En concret, al llarg del 2025 es van acabar 1.426 habitatges nous -molts d'ells, pisos- a les comarques gironines. Són 228 més que el 2024, i si la diferència es trasllada en percentatges suposa un increment del 19%. Les comarques que en concentren més són el Gironès (270), el Baix i l'Alt Empordà (246 i 189) i la Selva (149). En el cas d'aquestes tres últimes, també pel pes de la costa i les segones residències.
Si en comptes d'analitzar el global es passa la lupa amb les diferències entre un any i l'altre, destaca sobretot l'increment que ha viscut la Cerdanya. Perquè dels 33 habitatges nous que s'hi van acabar el 2024 ara s'ha passat als 97 del 2025 (+194%). A l'altre costat de la balança, per contra, s'hi troben el Ripollès (-57%) i la Garrotxa (-31%).
Més rehabilitacions
En paral·lel, també creixen les rehabilitacions. En aquest cas, ho fan un 17,46%. Perquè de les 876 reformes que es van acabar el 2024, ara es passa a les 1.029. En global, doncs, al llarg del 2025 a les comarques gironines es van enllestir 2.455 habitatges, comptant tant els nous com les rehabilitacions (381 més que el 2024).
Antoni Bramon destaca que, amb obra nova, ja s'esperaven aquesta alça "després que el 2024 la contractació d'habitatges s'incrementés en més d'un 25%". I de cara a aquest 2026, les previsions del CATGI també són optimistes, perquè durant l'any passat les contractacions van augmentar en un 4,4% (passant dels 2.362 als 2.466).
Pel que fa a la rehabilitació, en aquest cas, els percentatges de contractació encara s'han incrementat més. En concret, ho han fet fins a un 41,42% (passant de 1.422 a 2.011). Tot i això, amb les reformes, Bramon també alerta que "aquestes dades no sempre es corresponen a la realitat, ja que en aquests casos els col·legiats i col·legiades no estan obligats a visar; i per tant, és una estimació per veure la tendència del sector".
Per últim, el CATGI també explica que, amb els preus dels materials de la construcció, "en general, hi ha una certa estabilització". Per al col·legi, això és positiu a l'hora d'animar que es planifiquin noves construccions, a diferència d'anys enrere (quan les pujades sobtades dels materials van provocar que s'estanquessin obres).
- Aniol Blavi: "El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop"
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
- Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges