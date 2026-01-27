Crisi ferroviària
Puente: "A Rodalies hem fallat en coordinació i comunicació i els cessaments van en aquesta direcció"
"Necessitem greixar al màxim la coordinació amb la Generalitat, que és el nou titular de la gestió"
Juan Carlos Lozano
El ministre de Transports, Óscar Puentes, ha afirmat en la seva intervenció després del Consell de Ministres que espera que al llarg d’aquesta setmana el servei de Rodalies a Catalunya estigui al 100%: "Ara mateix tenim garantit una mica més del 80% del servei". Puente explica que "teníem pendent l’actuació en alguns punts crítics per part del gestor de la infraestructura i tan aviat s’hagin emprès aquestes actuacions que s’estan fent per la via d’emergència, posarem en marxa el 100% de la infraestructura". Respecte als cessaments decidits ahir a Renfe i Adif, Puente va assegurar que no es planteja si n’hi haurà més, però va explicar que "és veritat que la coordinació ha fallat, que la comunicació ha fallat... Hem comunicat coses contradictòries a l’opinió pública: posem el servei en marxa, no es posava, no el posem, de sobte es posava, tot això s’ha hagut de corregir, cal corregir-ho i en part els cessaments van en aquesta direcció".
Una millor coordinació amb la Generalitat
El ministre de Transports va assegurar que a Rodalies hi ha un nou titular de la gestió, que és la Generalitat de Catalunya (que va ser la que va exigir que es depuressin responsabilitats pel caos) "i necessitem greixar al màxim la coordinació perquè situacions com les que hem viscut no es produeixin".
Puente també va remarcar que l’objectiu és donar "a la ciutadania de Catalunya un servei de Rodalies que estigui a l’altura" i va explicar que es farà un balanç d’inversions i un mapa sobre les intervencions en marxa. "La veritat és que és impressionant el que s’està fent", va assegurar: "Hi ha una quantitat d’obra tremenda en pràcticament totes les línies i això també té a veure amb les incidències, i és bo que ho expliquem".
El titular de Transports va defensar que "la realitat actual és que s’està invertint, s’hi estan posant molts recursos, la ciutadania ha de tenir la tranquil·litat que no estem amb els braços plegats. L’endarreriment ve de lluny, però en aquest moment ho estem posant tot de la nostra part per corregir-lo".
