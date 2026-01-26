Poma de Girona
Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
La companyia manté acords amb els proveïdors gironins Fructícola Empordà i Girona Fruits
Joel Lozano
Mercadona va comprar i comercialitzar més d’11,6 milions de quilos de pomes cultivades a les comarques gironines durant el 2025. En total, la cadena de supermercats va adquirir fins a 21,2 milions de quilos de pomes entre Girona i Lleida al llarg de l’any passat.
Segons detalla la companyia en una nota de premsa, les pomes gironines provenen de camps ubicats en municipis com Bordils, Castelló d’Empúries, Gualta, Fontanilles, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ullà i Vilamacolum, gràcies als acords que manté amb Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) i Girona Fruits (Bordils), proveïdors especialistes que abasteixen la cadena.
A les comarques de Lleida, Mercadona ha comprat més de 9,5 milions de quilos de pomes procedents de camps d’Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, la Fuliola i Mollerussa, entre altres municipis, a través dels acords amb Nufresco (Mollerussa) i Catafruit (la Portella).
La companyia assegura que als seus lineals ofereix diferents varietats com la Golden i la Granny, disponibles durant els dotze mesos que dura la campanya —de setembre fins a l’inici de la tardor següent, aproximadament. També comercialitza varietats com la Tutti, la Royal Gala i la Fuji, amb campanyes diferenciades: la Tutti va de maig a juliol; la Royal Gala, d’agost a finals de desembre; i la Fuji s’allarga des de novembre fins al febrer.
L’aposta per la poma de Girona i Lleida se suma, segons la cadena, a la compra d’altres fruites d’origen local com peres, préssecs, nectarines i figues. Actualment, la companyia indica que el 85% del seu assortiment total és d’origen Espanya.
