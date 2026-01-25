Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams

El Govern subratlla que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari

Un tren aturat a les vies de l'estació de Tarragona aquest diumenge

Un tren aturat a les vies de l'estació de Tarragona aquest diumenge / ACN

ACN

Barcelona

El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en alguns trams. A l’R1 hi haurà servei d’autobús entre Blanes i Maçanet-Maçanes; a l’R2 se circularà per via única; a l’R3 es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l’R4 hi haurà autobusos entre Manresa i Terrassa, i a l’RL4, entre Cervera i Manresa; a l’R13 hi haurà servei alternatiu entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries perquè transporten més viatgers. Des del Govern apunten que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari.

Imatge del mapa de la represa del servei

Imatge del mapa de la represa del servei / Cedida a l'ACN

El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que el 80% d’usuaris tindran transport ferroviari, i ha subratllat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries justament perquè són les que més viatgers transporten.

Paneque ha confirmat que el servei es reprèn a les sis del matí, però ha advertit que pot haver alguns desajustos després de 48 hores d’aturada.

