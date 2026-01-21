Tragèdia ferroviària
La investigació troba marques de la via trencada en dos trens que van passar per Adamuz abans de l’accident
«La qüestió és per què s’han produït aquestes marques, si hi havia alguna cosa a la via o si era la mateixa via que s’estava començant a trencar», afirma Óscar Puente
Cristina Buesa
«S’està apuntat a aquesta hipòtesi com es podria apuntar a 27 més», va dir ahir el ministre de Transports, Óscar Puente. Ho feia després que li preguntessin sobre la possibilitat que fos la via de tren en la qual va tenir lloc l’accident d’Adamuz (Còrdova) la que estigués en mal estat, una infrastructura a càrrec d’Adif i, per tant, de l’Administració central. «No em posicionaré en aquesta hipòtesi. No estic en això ara», va concloure.
Aquest matí, tan sols 24 hores després, Puente ha reconegut en una entrevista realitzada per Telecinco, que «dos o tres trens» que van circular abans de l’Iryo accidentat presentaven marques similars a les detectades als de bogis del comboi sinistrat a Adamuz. «La qüestió és per què s’han produït aquestes marques, si hi havia alguna cosa a la via o si era la mateixa via que s’estava començant a trencar. En aquest moment no és possible establir una conclusió», ha dit.
Una vegada més, Puente ha remarcat que, ara per ara, no es pot extreure cap conclusió, ja que encara es desconeix l’origen exacte d’aquestes marques als bogis –les peces que uneixen els eixos amb les rodes–. En aquest context, la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) ha sol·licitat a Adif els registres de circulació pel tram d’Adamuz corresponents als dos dies previs a l’accident.
Converses entre Iryo i Atocha
El ministre també s’ha referit a les converses entre el maquinista de l’Iryo i el centre de control d’Atocha, difoses en els últims dies. Segons ha explicat, es van produir dues trucades: una primera en la qual el conductor comunica un «enganxada» sense ser conscient que el tren Alvia ja havia col·lidit, i una segona en què alerta del descarrilament i de la invasió de la via contigua. Des del centre de control se li informa llavors que no hi ha trens circulant, ja que l’Alvia ja havia passat.
Puente ha detallat que el maquinista no va arribar a veure l’Alvia, que va acabar aturat a diversos metres de l’Iryo, i que entre les dues trucades van transcórrer «tres o quatre minuts», tot i que les primeres evidències apunten ara que el descarrilament i el xoc van ser pràcticament simultanis. En qualsevol cas, ha considerat que l’àudio té un valor «il·lustratiu» per entendre la dinàmica de l’accident i reforça la idea que el conductor no va ser conscient de l’impacte amb un altre tren.
Està determinat el punt de l’impacte i de detenció del tren, segons Puente. Es parla de 20 segons, però sembla que entre el descarrilament i el xoc hi va haver «menys de nou segons».
Empreses ‘low cost’
Davant les crítiques sobre la suposada contractació d’empreses ‘low cost’ per a les obres ferroviàries, el ministre ho ha negat taxativament i ha qualificat aquestes acusacions d’«una barbaritat». Ha recordat que la via va superar al novembre una prova dinàmica i va ser inspeccionada a peu, complint, segons ha assegurat, tots els paràmetres de seguretat exigits.
Respecte al balanç de víctimes, Puente ha indicat que es va reduint la diferència entre el nombre de morts i desapareguts, i que quedaria una persona per localitzar, en cas que aparegui algú més. A l’Iryo, ha precisat, està descartat, ja que els cotxes ja han sigut moguts, mentre que a l’Alvia s’ha aixecat part del tren sense que s’hagin trobat noves víctimes fins al moment.
Finalment, quan li han preguntat per l’accident ocorregut anit a Rodalies de Catalunya, en el qual va morir el maquinista després de l’impacte del tren contra un mur de contenció, Puente ha assenyalat que hi ha quatre ferits greus i ha recalcat que es tracta d’un succés aliè al servei ferroviari. Segons ha explicat, les fortes pluges van provocar un lliscament de terres que va fer caure el mur sobre la cabina del tren.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
- L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries