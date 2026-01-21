Vaga convocada per SEMAF
Els maquinistes convoquen vaga general després dels accidents d’Adamuz i Gelida
El sindicat de maquinistes (SEMAF) denuncia el «deteriorament constant» de la xarxa ferroviària després de dos accidents a Maçanet i Gelida provocats pel temporal i exigeix responsabilitats penals per la falta de seguretat
Sabina Feijóo Macedo
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF) ha anunciat la convocatòria d’una vaga general a tot el sector ferroviari després dels greus accidents registrats a Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), que en les últimes 48 hores han deixat diverses víctimes mortals, entre les quals tres maquinistes, a més de nombrosos ferits.
En un comunicat difós aquest dimecres a la matinada, l’organització sindical ha confirmat la mort d’un nou company com a conseqüència dels descarrilaments provocats pel fort temporal que ha afectat bona part del país. «Tots els integrants de SEMAF estem devastats», assenyala el text, en el qual es qualifica d’«inadmissible» el deteriorament constant del ferrocarril i es reclama una actuació urgent per garantir la seguretat de treballadors i usuaris.
El temporal ha provocat, almenys, dos descarrilaments a la xarxa de Rodalies. El primer es va produir a Maçanet, després de la caiguda d’una roca sobre la via, sense conseqüències personals. El segon, molt més greu, va tenir lloc a Gelida, on el despreniment d’un mur de contenció sobre la infraestructura va provocar el xoc d’un tren en circulació, amb resultat de víctimes mortals i ferits de diversa consideració.
SEMAF assegura que, quan va tenir coneixement dels accidents, va iniciar gestions per paralitzar la circulació de trens en l’àmbit de Rodalies, tot i que durant aquest procés es va confirmar la mort d’un dels maquinistes. Davant aquesta situació, el sindicat ha decidit impulsar una vaga general per «donar empara legal a les mobilitzacions» i exigir que es garanteixi la seguretat i fiabilitat de la xarxa ferroviària.
A més de la convocatòria d’aturada, l’organització ha anunciat que exigirà responsabilitats penals a les persones encarregades de garantir la seguretat de la infraestructura. També ha advertit que el servei ferroviari a Catalunya no es reprendrà sense les garanties necessàries per a la circulació, i ha reclamat que els mateixos protocols d’actuació s’apliquin a tota la xarxa estatal quan es produeixin episodis meteorològics adversos.
Entre les mesures operatives, SEMAF ha assenyalat que, a l’inici de cada servei, els maquinistes de totes les empreses ferroviàries requeriran confirmació expressa que el trajecte és segur. En cas de no disposar d’aquestes garanties, la circulació s’adaptarà a les condicions reals d’explotació de la infraestructura.
Finalment, el sindicat ha recomanat als treballadors que, a causa de l’impacte emocional dels últims successos, no es trobin en condicions de donar servei, que ho comuniquin als seus responsables, d’acord amb la normativa vigent. SEMAF ha assegurat que continuarà informant de les pròximes accions.
