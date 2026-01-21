ACCIDENT FERROVIARI
Transports va adjudicar a Ferrovial, OHLA, FCC i Azvi el 2022 les obres de les vies del tram de l’accident per 52,5 milions
Els sindicats van denunciar l’ús de materials ‘low cost’, cosa que nega el Ministeri de Transports i Adif
Gabriel Santamarina
Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, dependent del Ministeri de Transports, va firmar el maig del 2022 el contracte per a l’execució de les obres corresponents a la millora integral de la infraestructura de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla en el tram entre Guadalmez i Còrdova, que passa per Adamuz, localitat on s’ha produït el fatal accident ferroviari que diumenge passat va causar el descarrilament de dos trens d’Iryo i Renfe i la mort de 43 passatgers. Els sindicats han acusat l’empresa pública d’encarregar una obra ‘low cost’, fet que ha negat públicament el ministre Óscar Puente.
El Govern va incloure aquestes obres dins de la renovació completa de la línia que connecta Madrid i la capital andalusa, obra pública a la qual s’han destinat al voltant de 700 milions d’euros. El contracte del tram on s’ha produït l'accident va ser adjudicat a un consorci (unió temporal d’empreses, UTE, en l’argot) participat a parts iguals per Ferrovial Construcción (Ferrovial), Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA), Azvi i Contratas y Ventas (FCC). Al procés s’hi van presentar també quatre UTE més: una integrada per ASCH Infraestructuras y Servicios, Lantania i CHM; una altra per Sacyr, Copasa i Corporsa; una altra per Comsa, Acciona, Tecsa i Vías y Construcciones (ACS); i, finalment, una altra de Copisa, Marco Infraestructuras i Cycasa Canteras y Construcciones.
El pressupost base va ser de 50,62 milions d’euros, tot i que finalment es va adjudicar per 43,38 milions, cosa que eleva el cost total fins als 52,49 milions tenint en compte els impostos associats. El consorci guanyador va realitzar la millor oferta tècnica, que va obtenir 48,67 punts, davant els 45,98 del segon classificat, l’UTE de Comsa, Acciona, Tecsa i ACS. En el cas de la proposta econòmica, la guanyadora va ser la segona més barata, ja que la unió d’ASH Infraestructuras y Servicios, Lantania i CHM es va oferir a executar l’obra per 941.551 euros menys.
Els sindicats denuncien materials ‘low cost’, però el Govern ho nega
Rafael Escudero, secretari general del Sindicat Ferroviari assegura a ‘Artículo 14’ que l’obra es va fer «a preu ‘low cost’ i va apuntar que és «absolutament prioritari» l’elaboració d’una «auditoria» que «aclareixi els materials utilitzats i el treball realitzat a la zona». Això ha sigut negat públicament pel ministre de Transports, Óscar Puente, que va titllar de «barbaritat» aquesta afirmació. «És una obra contractada per renovar la via amb els materials adequats i com a resultat de la investigació veurem si és així. Però li asseguro que no es contracten obres ‘low cost’. La renovació va acabar al maig, s’ha sotmès a totes les proves que estableix el protocol d’Adif i va tenir la prova d’inspecció a peu el 5 de novembre. Complia tots els paràmetres de seguretat que estableix la normativa», va afegir. Aquest diari s’ha posat en contacte amb les empreses adjudicatàries, que al tancament d’aquesta edició no han respost a les preguntes plantejades. Per la seva banda, Adif assegura que «no fa obres ‘low cost’».
D’acord amb el document firmat el 9 de maig del 2022, les actuacions incloïen fonamentalment el condicionament del sistema de drenatge, millora d’estructures i túnels, explanacions (desboscaments i terraplens) i l’accessibilitat. Els treballs incloïen actuacions per evitar que les precipitacions causessin danys en la infraestructura, inclosos despreniments, a més de reparar estructures i túnels (segellar esquerdes, tractar humitats, reparar formigó i elements metàl·lics, millorar impermeabilització i evacuació) i actuacions auxiliars com millorar camins d’accés o tancaments. Aquestes obres van ser supervisades fins a en 38 actuacions en els últims dos mesos, segons Adif.
Altres contractes a Adamuz
Aquest contracte no és l’únic pel qual s’ha vist afectada la línia al seu pas per Adamuz. El 2021 es van adjudicar a la francesa Thales les obres per al canvi dels circuits de via, mecanisme i tecnologia que serveix per alertar de la presència d’un tren a la via i així evitar que dos combois es trobin alhora on no haurien de fer-ho. Aquest sistema, que va suposar el canvi de l’antiga tecnologia d’FTGS, va permetre que l’impacte entre els trens en l’accident es produís a una velocitat inferior a la màxima a la qual circulaven, segons les primeres informacions. Aquesta obra es va iniciar el 2021 i va tenir un termini d’execució de 30 mesos, amb un cost de 21,56 milions d’euros (impostos inclosos). Addicionalment, el maig del 2022, Adif també va encarregar la millora de les telecomunicacions i energia de la xarxa d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla. Aquest contracte, amb un pressupost de 64,21 milions (sense IVA), es va encarregar a una filial de l’enginyeria Grupo CPS, amb un cost associat de 68,37 milions. Les millores incloïen el pas del cablatge de coure a fibra òptica de la xarxa de comunicacions i la millora de la fiabilitat a la xarxa de subministrament d’energia.
