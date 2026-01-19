Protestes
Els pescadors amarren les barques i fan vaga en contra de la burocràcia i la normativa europea
Consideren que les noves directives ofeguen el sector i reclamen una legislació pensada en el mar Mediterrani
Aleix Freixas / Anna Ferràs
Els pescadors de les confraries catalanes han deixat amarrades totes les embarcacions aquest dilluns amb motiu de la vaga convocada al sector. Protesten en contra de la normativa europea que els suposa incrementar la burocràcia. El patró major de la confraria de pescadors de Blanes, Ferran Martínez, ha lamentat que cada vegada que surt a pescar ha de passar "dues hores fent feina de despatx". El sector recorda que al llarg dels últims trenta anys s'han fet molts passos per garantir la preservació del medi marí, però per contra només s'han trobat restriccions legislatives. Per això consideren que les directives europees ofeguen el món primari i reclamen una legislació que es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani.
Els pescadors diuen "prou" a les normatives europees i rebutgen les regulacions que s'aplicaran a partir d'aquest 2026, que suposen que els pescadors hagin de pesar el peix que han capturat abans d'arribar a port o avisar quatre hores abans de tornar. El patró major de la confraria de pescadors de Blanes, Ferran Martínez, assegura que la normativa "no està pensada per a la pesca artesanal" i tracta la flota del Mediterrani "com una pesca industrial".
Martínez recorda que en les embarcacions "no hi ha bàscules per pesar el peix" i els demanen implementar sistemes digitals "que no funcionen a alta mar" perquè no hi ha cobertura. Per això consideren que estan a favor de regular el sector, però que cal fer-ho "entenent la realitat".
De fet, el patró major creu que aquesta mesura perjudica greument el relleu generacional i això provocarà la desaparició de les barques pesqueres en tot Catalunya. Per contra, recorda que en els últims anys molts pescadors han pres "consciència" de la necessitat de protegir la biodiversitat marina. Per això recorda que s'han pres moltes mesures per garantir la supervivència de les espècies i constantment col·laboren "amb científics i projectes de recerca". "El peix per a demà està garantit, el que no ho està són els pescadors perquè ningú vol dedicar-s'hi per les constants restriccions", ha afegit Ferran Martínez.
Manifestació a Blanes
La jornada de vaga de pescadors s'ha repetit al llarg de tot el litoral català i espanyol. A més, s'han organitzat mobilitzacions en els principals ports de pesca de Catalunya. A Blanes, la confraria ha convocat una manifestació a les onze del matí que ha anat des del port fins davant de l'ajuntament.
La comitiva ha sortit deu minuts abans de les onze aprofitant la treva que ha donat la pluja i, de fet, al llarg de tot el recorregut s'ha mantingut ennuvolat però sense pluja. Al llarg del recorregut pel passeig marítim, els pescadors han tret els xiulets, han fet sonar botzines i lluïen pancartes en contra de la normativa europea. "El mar no és un despatx" o "normes reals, sí!" són algunes de les proclames que s'han sentit.
Una vegada a l'Ajuntament de Blanes, l'alcalde i altres regidors de l'equip de govern i de l'oposició han acompanyat els pescadors en la lectura del manifest. Finalment, la protesta ha acabat a tres quarts de dotze amb una gran xiulada en contra de la regulació europea.
