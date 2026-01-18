El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
El preu mitjà del lloguer a la ciutat va tornar a batre el seu rècord el mes de desembre, assolint els 11,2 euros per metre quadrat
Pablo Varela
La crisi de l’habitatge és la gran assignatura pendent de Vigo i de la resta del país. L’entrada del 2026 no ha portat gaire esperança a aquells que busquen un lloguer a la ciutat. El preu mitjà ha tornat a batre el rècord, segons els registres del portal immobiliari Idealista, que agrupa la major part dels anuncis. Al desembre, va arribar als 11,2 euros per metre quadrat, una xifra que espanta: un 9% més que un any abans, un augment impossible de compensar en la gran majoria de salaris.
Tot i que la situació pinta malament, sempre hi ha excepcions i qui presumeix d’elles. Aquesta setmana s’ha viralitzat a la xarxa social X la publicació d’un propietari de Vigo en què es mostra orgullós de la seva postura sobre l’habitatge que té en propietat: «A la meva inquilina no li he apujat el lloguer ni li l’apujaré, ja em sembla molta pasta el que li cobro…».
El propietari assegura que el seu habitatge «es llogaria per més de 1.000 pavos» en el mercat actual, sobretot tenint en compte la seva ubicació, a prop del Vialia. A més, en el tuit també assenyala que cobra 600 euros a l’arrendatària per un pis de tres habitacions, cèntric i «totalment reformat».
En la seva publicació, el propietari destaca com un preu raonable li ha garantit una bona relació amb la seva inquilina: «Em va enviar un missatge preciós per Nadal, dient-me que el meu pis ha estat el millor que li ha passat en molts anys».
L’usuari defensa la decisió de mantenir el preu del lloguer: «Per guanyar 200 euros més no em faré ric, cobreixo despeses, i prou…». Així mateix, posa el focus en la situació de la jove a qui lloga l’habitatge, afirmant que «hauria de tornar a casa dels seus pares o viure en un cau» si el cost fos superior.
El propietari d’aquest habitatge deixa clara la seva postura sobre la crisi del lloguer que afecta el país i assenyala aquells que especulen amb un bé de primera necessitat. «Cal regular l’HABITATGE ARA MATEIX!!!! No entenc com aquests “propietaris” poden dormir tranquils abusant dels seus inquilins…», sentencia.
