La UE segella aquest dissabte l'acord amb Mercosur malgrat les protestes de la pagesia i sense termini per a l'aplicació
El Parlament Europeu pot obstaculitzar l’entrada en vigor del pacte si dimecres vota a favor de portar-lo al TJUE
Marta Vidal / Natàlia Segura (ACN)
La Unió Europea firma aquest dissabte l'acord de lliure comerç amb Mercosur després d'un quart de segle de negociacions i malgrat les protestes de la pagesia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, segellarà el pacte a les 16 h (hora catalana) al Paraguai. L'acord estableix l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE als països del Mercosur (l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai) i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. El Parlament Europeu pot obstaculitzar l’entrada en vigor del pacte si dimecres decideix portar-lo al TJUE. L’executiu comunitari vol l’aval dels eurodiputats per aplicar-lo provisionalment, però no ha descartat tirar endavant sense la cambra.
La cerimònia per a la firma de l'acord de lliure comerç se celebrarà a la ciutat d'Asunción, capital del Paraguai, i comptarà també amb la presència dels presidents del Paraguai, Santiago Peña, i de l'Uruguai, Yamandú Orsi, així com amb el president del Consell Europeu, António Costa. També s'espera que hi participi el president de l'Argentina, Javier Milei.
Abans d'aterrar a la capital paraguaiana, Von der Leyen i Costa van viatjar divendres al Brasil per reunir-se amb el seu president, Luiz Inácio Lula da Silva. Des d'allà, la líder comunitària va reivindicar l'acord com un "èxit" i va insistir que aquest estableix "normes clares i previsibles, i estàndards comuns". "Tothom hi surt guanyant", va afirmar.
Què és l’acord del Mercosur?
L'entrada en vigor de l'acord suposarà l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. Brussel·les defensa que beneficiarà els sectors europeus de l'automoció, la maquinària, la indústria farmacèutica, el tèxtil o el del vi, alguns dels quals exporten als països de Sud-amèrica amb aranzels de fins al 35%. Pel Mercosur, facilitarà l'entrada al bloc europeu de productes com la carn, el sucre, l'arròs o la soja.
A més, l’acord també busca "facilitar" el comerç en el sector serveis, obrir la contractació pública i "millorar l’accés" a matèries primeres essencials per a l’economia de la UE reduint o eliminant taxes d’exportació i restriccions d’exportació.
L'executiu d'Ursula von der Leyen afirma que més de 60.000 companyies de la UE s'estalviaran aranzels per un total de 4.000 milions d'euros anuals i, davant el malestar del sector agroalimentari, insisteix que tots els productes importats han de complir amb els estàndards europeus de seguretat alimentària.
El pacte estableix que els requisits sanitaris i fitosanitaris d'importació de la UE han de ser certificats per les autoritats estrangeres en l'exportació a la UE, i verificats en l'entrada a la UE pels funcionaris dels estats membres, recorden des de Brussel·les. El text també inclou algunes condicions relatives al benestar animal.
Tot i això, la regulació europea permet importar productes que contenen "residus de pesticides" prohibits a la UE "si no suposen un risc per als consumidors". Davant la preocupació del sector i la societat civil, l'executiu comunitari ha promès canvis legislatius per impedir que "els pesticides més perillosos prohibits a la UE per motius sanitaris o mediambientals" no entrin a la UE en productes importats. També crearà un equip especial per augmentar els controls a les importacions.
Rebuig de la pagesia
El sector agrari europeu veu amb temor l’entrada de productes sud-americans més barats que els hi facin competència. En un context de dificultats, la pagesia catalana avisa que l'acord UE – Mercosur pot tenir un efecte "devastador" en el sector i reclama "clàusules mirall". És a dir, que els béns importats s'hagin produït exactament sota els mateixos estàndards que els que s'apliquen als productes de la UE.
Des de les organitzacions ecologistes critiquen l’impacte mediambiental del nou pacte comercial entre la UE i el Mercosur perquè consideren que pot afectar la selva amazònica, facilitar la importació de productes contaminants i posar en perill els esforços globals contra el canvi climàtic. La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha alertat de la “competència deslleial” amb “conseqüències negatives” sobre la subsistència, els salaris, les condicions laborals i l'ocupació dels treballadors en sectors clau de l'economia de la UE”.
Concessions
Per calmar el malestar d’agricultors i ramaders, Brussel·les ha introduït canvis en l’acord fins a l’últim moment, i fins i tot ha promès més ajudes europees al sector. D’una banda, l’acord busca contrarestar l’obertura del mercat europeu amb limitacions a la importació de productes “sensibles” per als europeus, com la carn de vedella, l'etanol, la carn de porc, la mel, el sucre o l'aviram. Per exemple, la UE permetrà la importació d'una quota de 180.000 tones d'aviram sense aranzels i de 99.000 tones de carn de boví amb un aranzel del 7,5%.
A més, Brussel·les va introduir al desembre clàusules de salvaguarda per protegir el sector agroalimentari davant el potencial impacte negatiu de l'increment d'importacions des del Mercosur. En concret, impliquen que la Comissió Europea podrà obrir una investigació quan detecti "pertorbacions" en el preu o el volum d'importacions productes definits com a "sensibles", com per exemple la carn de boví, el pollastre, els ous o el sucre.
Brussel·les podrà iniciar una investigació si el preu de les importacions és un 5% inferior al producte europeu equivalent, si es detecta un augment d'almenys el 5% en el volum d'importacions sensibles en comparació a la mitjana dels tres anys anteriors o si el preu de les importacions cau un 5%. Aquestes noves xifres substitueixen els anteriors topalls, que establien l'inici d'una investigació si les diferències de preus o volums d'importacions eren superiors al 8%.
Inclús així, França, Itàlia i Polònia s’oposaven al pacte, impedint una majoria qualificada suficient per autoritzar la firma del Mercosur. Així que Von der Leyen va posar sobre la taula més diners per al sector – 45.000 milions d'euros en fons de la PAC anticipats– aconseguint el suport del govern italià i desbloquejant la firma del polèmic acord comercial.
Procés de ratificació
El Consell de la UE -on estan representats els estats membres- va autoritzar la setmana passada la firma de dos textos: l’acord d’Associació UE-Mercosur i l’acord comercial provisional. Un cop estiguin firmats per la UE i els països del Mercosur, el Parlament Europeu haurà de donar el seu consentiment a la conclusió formal dels dos acords.
Els tractats de la UE permeten al Consell, a proposta de la Comissió Europea, autoritzar l’aplicació provisional de l’acord comercial "si és necessari". Tot i que l'executiu comunitari no ha descartat aquesta possibilitat, per ara, insisteix que intentaran obtenir l’aval de l’Eurocambra abans de començar a aplicar-lo. La previsió és que l'Eurocambra sotmeti a votació l'acord provisional a l’abril o maig, si no hi ha obstacles en el procés parlamentari habitual.
Pregunta al TJUE
El ple del Parlament Europeu de la setmana que ve debatrà i votarà si, abans de la votació final de l'acord, demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) una opinió sobre la compatibilitat del pacte amb els Tractats de la UE.
La votació es produirà després que prop de 150 eurodiputats, tant dels grups d'extrema dreta com des dels grups d'esquerra, impulsessin el debat perquè l'Eurocambra decideixi si recórrer a la justícia europea l'acord de lliure comerç.
Per ara, el grup més gran del Parlament Europeu, el Partit Popular Europeu (PPE) ha rebutjat elevar l'acord al TJUE. En roda de premsa divendres, el portaveu de l'EPP Pedro López de Pablo va afirmar que el grup "espera" que el PP espanyol doni suport al Mercosur perquè pugui tirar endavant, malgrat la pressió del sector agrícola a Espanya. Per part dels Socialistes i Demòcrates (S&D), on està integrat el PSOE, la previsió també és que el vot majoritari sigui en contra de la petició.
Si la petició d'elevar l'acord al TJUE no tira endavant, l'Eurocambra sotmetrà l'acord provisional -sobre el qual la UE té competència exclusiva- a la primavera. Els estats del Mercosur també han de donar llum verda a l'aplicació provisional.
L’entrada en vigor definitiva de tot l’acord d’associació amb el Mercosur requereix també la ratificació dels parlaments de tots els estats membre de la UE, ja que va més enllà de les competències exclusives de la UE en comerç. En el cas d’Espanya, el Congrés i el Senat hauran de validar el text, respectivament, un cop hagi rebut el vistiplau final de l'Eurocambra.
