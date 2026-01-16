Economia
La Federació d'Hostaleria de Girona rebutja l'increment de la taxa turística en una reunió amb el Govern
La patronal considera que el recàrrec generarà una competència deslleial entre municipis
La junta directiva de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines ha mostrat el seu rebuig a l'increment de la taxa turística a la directora general de Turisme en una reunió que s'ha fet aquest dijous 15 de gener. Els empresaris consideren que l'acord entre el PSC, ERC i Comuns respon més a una necessitat de suport polític que no pas una política sòlida o una gestió responsable. Per altra banda, la patrona considera que el recàrrec generarà una competència deslleial entre municipis i això afectarà greument en el turisme interior i de proximitat, que a la demarcació correspon al 56% de les pernoctacions.
La Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines ha retret en un comunicat que la nova taxa no tingui en compte les "realitats turístiques de Catalunya i pot accentuar els desequilibris entre territoris". Pels empresaris, l'acord és una mostra que el Govern actua amb "manca de compromís i empatia" amb el sector.
En aquest sentit, la federació assegura que el Dia Mundial del Turisme es va fer un acte a l'Alt Empordà on el conseller d'Empresa i Ocupació, Miquel Sàmper, va anunciar que no es tiraria endavant una modificació de la taxa sense el suport dels empresaris. Ara, la patronal demana a la directora general de Turisme que compti amb el sector en l'elaboració de la nova llei de Turisme i que en la normativa es tingui en compte "les necessitats reals" del sector més enllà dels acords entre formacions polítiques.
Des de la federació recorden que el sector turístic suposa un 12% del PIB en l'àmbit de Catalunya i a les comarques gironines representa el 20%. Per això reclama que es tingui en compte la veu del sector per a legislacions i normatives per tal que tingui el mínim impacte en l'economia catalana.
