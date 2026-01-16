Economia
Els treballadors estrangers augmenten un 77% a les comarques gironines en l'última dècada
El teixit laboral gironí ha sumat en els últims 10 anys més de 31.000 afiliats a la Seguretat Social procedents d’altres països
Joel Lozano
La presència de treballadors estrangers ha anat guanyant pes fins a esdevenir un element determinant dins del mercat laboral, sobretot per donar resposta a la falta de mà d’obra que denuncien els empresaris i que, segons expliquen, condiciona alguns dels principals sectors econòmics de la província.
Les comarques gironines han tancat l'any 2025 amb 72.718 treballadors estrangers, una xifra que s'ha incrementat fins a un 77,6% en l'última dècada. En concret, el teixit laboral gironí ha guanyat en els últims 10 anys més de 31.000 afiliats a la Seguretat Social procedents d’altres països.
Més força laboral
Així, actualment, els estrangers suposen el 20% de tots els treballadors de la província. Girona és el segon territori de Catalunya on els afiliats procedents de fora de l'Estat tenen un major pes, superant a Barcelona, on el 17,58% dels afiliats són estrangers, o Tarragona, amb un 16,66%. Només Lleida registra un percentatge superior, amb un 22,35%.
En aquest sentit, en l'última dècada no només ha crescut el nombre de treballadors estranger a Girona, també ho ha fet la força laboral que tenen a la província. Fa una dècada el percentatge de treballadors d’origen estranger a Girona era del 14,5%. De fet, en els últims deu anys, els treballadors estrangers a les comarques gironines han augmentat 77,6%, mentre que el gruix total dels afiliats a la demarcació ha crescut un 28,8%, segons les darreres dades de la Seguretat Social.
Malgrat aquest augment, la dada de tancament d'any no és la més alta de tota la sèrie històrica, ja que els mesos d'estiu l'efecte del turisme també dispara el nombre de treballadors estrangers. Per exemple, aquest passat agost, hi havia a Girona 84.539 afiliats d'origen estranger a Girona, gairebé 12.000 més que a finals del 2025.
Pel que fa a l’origen, si ens fixem en les dades de finals de desembre a Girona, la majoria, fins a 55.645, procedeixen de països de fora de la Unió Europea (76,5%), mentre que la resta, 17.073 són ciutadans comunitaris.
Gairebé el doble
Per la seva banda, Catalunya ha tancat el desembre del 2025 amb 697.103 afiliats estrangers a la Seguretat Social, el que representa un augment del 89% en una dècada i la xifra més alta de la sèrie històrica. Segons dades del govern espanyol, el nombre de treballadors estrangers s’ha gairebé duplicat des del desembre del 2015, quan se situava en 368.406 persones. Si es compara amb el mateix mes de l’any passat, l’increment és del 4,17%. Pel que fa a l’origen, 502.900 procedeixen de països de fora de la Unió Europea (70%), mentre que 194.204 són ciutadans comunitaris. En concret, la principal nacionalitat entre els afiliats estrangers a Catalunya és la marroquina, amb 84.279 treballadors, seguida de la italiana (61.800) i la romanesa (46.800).
Principals països
Entre els ciutadans extracomunitaris, el Marroc encapçala la llista, seguit de Colòmbia, que supera els 38.900 afiliats, i la Xina, amb 36.371. La llista la completa el Pakistan, amb prop de 29.200, així com Veneçuela i Hondures, que se situen per sobre dels 27.000 i 21.000 treballadors, respectivament, segons recull l'agència ACN.
Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea, després d’Itàlia i Romania està França, amb prop de 46.800 afiliats. Altres nacionalitats comunitàries amb presència destacada són Alemanys (12.048), Portugal (11.177) i Polònia (7.268).
La major part dels treballadors estrangers estan adscrits al règim general de la Seguretat Social, amb més de 552.000 afiliats, molt per sobre dels inscrits al règim d’autònoms (15%), que superen lleugerament els 107.000. Altres règims específics, com el sistema especial agrari o el de la llar, concentren volums sensiblement inferiors d’afiliació.
