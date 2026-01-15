Empresa
Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
L'empresa empordanesa, fundada el 1963 a Llançà, manté la seva imatge de marca i l'equip professional amb Tània Company com a directora general
Ceigrup-Finques Company ha anunciat la seva integració al Grup Housfy, la plataforma catalana líder en el sector de serveis immobiliaris. Els germans Joan i Josep Company Agustí van arribar recentment a l’acord amb l’empresa representada per Albert Bosch en una operació que ampliarà la cobertura territorial del grup amb la suma respectiva de les 18 i 5 oficines que tenen les dues empreses. Housfy és present a Catalunya i Madrid, i Finques Company és la referència a la demarcació i a la Costa Brava nord amb oficines a Figueres, Llançà, Roses, Empuriabrava i Girona capital.
Aquest moviment empresarial també fa efectiu el pas endavant de la tercera generació de la família fundadora de l’empresa amb Tània Company com a directora general de Ceigrup-Finques Company. Segons han informat les dues parts, l’acord garanteix la continuïtat de l’actual plantilla professional de l’empresa empordanesa, formada per més d’una seixantena de persones, la seva marca corporativa i les cinc agències esmentades, que a partir d’ara operen com a Finques Company-Grup Housfy. "Aquesta aliança ens reforçarà com a immobiliària de referència al territori i ens permetrà millorar els nostres serveis", expliquen Joan i Josep Company. "La integració garanteix la continuïtat de Finques Company com l’hem conegut històricament", afegeixen. Ambdós continuaran implicats al projecte per a aportar la seva experiència en el procés de creixement de la plataforma immobiliària.
Informar treballadors i clients
L’empresa va donar a conèixer l’abast de l’acord a tots els treballadors, dies enrere, i també ho ha fet saber, formalment, a tots els seus clients, als quals ha manifestat el compromís de "mantenir intacte el propòsit i els valors de transparència, confiança i tracte personalitzat" que han caracteritzat Finques Company d’ençà de la seva creació a Llançà, el 1963, de la mà del matrimoni format per Josep Company Molar i Antònia Agustí Buch. Des d’aleshores, l’empresa ha anat creixent en presència i activitat en el territori, participant en aliances estratègiques amb altres immobiliàries que van donar peu a referències com a Bigrup i Ceigrup.
Joan i Josep Company reconeixen que el desenllaç de les negociacions amb Housfy "ha estat llargament meditat"
Finques Company va tancar el 2025 gestionant una cartera amb més de 650 comunitats de propietaris i 1.800 habitatges de lloguer, a més d’oferir els serveis immobiliaris de compravenda, promoció, assessorament legal i assegurances, sempre sota el paraigua del Col·legi d’Agents de la Propietat immobiliària (API) de la qual Joan Company n’és el president a Girona.
Grup en expansió
El Grup Housfy, per la seva part, es defineix com el primer ecosistema de serveis immobiliaris i de la llar a Europa. Engloba tots els serveis referents a l’habitatge: compravenda d'immobles, administració de finques, intermediació hipotecària, lloguer residencial i serveis de la llar, com ara assegurances o subministraments. Compta amb més de 600 professionals a les seves oficines de Barcelona i Madrid.
"La integració a Housfy cobreix tots aquests objectius que han de permetre a Finques Company continuar creixent sota el paraigua d’un grup solvent"
Joan i Josep Company reconeixen que el desenllaç de les negociacions amb Housfy "ha estat llargament meditat", fruit d’un procés d’estudi de la situació de Finques Company. "Tenim una empresa plenament consolidada, amb un horitzó de futur que havia de trobar respostes a diverses qüestions clau, com ara donar rendibilitat a un negoci de molt de volum de feina, com és el nostre, la qual cosa implica un creixement evident a mitjà termini. I aquest creixement només pot arribar, per un costat, ampliant l’oferta de serveis, una mica seguint la línia del que estan fent els bancs i, per l’altre, guanyant volum incorporant la cartera d’altres immobiliàries".
Arribats a aquest punt, els germans Company, amb 66 i 61 anys respectivament, van posar damunt la taula el relleu generacional de l’empresa. Entre les dues famílies, sumen sis fills i només dos d’ells, Tània i Sergi, hi estan involucrats. "La conclusió va ser clara, la integració a Housfy cobreix tots aquests objectius que han de permetre a Finques Company continuar creixent sota el paraigua d’un grup solvent i sense perdre la identitat de l’empresa fundada pels nostres pares".
