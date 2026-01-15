Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hivern

Aquesta és l’opció més barata de calefacció a casa: “És molt probable que estiguis pagant fins a un 50% més”

A Espanya, només quatre comercialitzadores s’encarreguen de distribuir la tarifa fixa que marca el Govern

Una persona consultant les factures sobre el consum delectricitat de la seva llar.

Una persona consultant les factures sobre el consum delectricitat de la seva llar. / Zowy Voeten

Zoe Campos Corral

Barcelona

Aquest any comença amb la reducció del preu d’un dels millors aliats per combatre el fred. Segons ha anunciat l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el primer trimestre del 2026 es presenta amb una baixada del kWh del gas natural consumit d’entre un 5,4% i un 6,2%, en funció del grup tarifari.

Tot i així, aquesta rebaixa només és aplicable a aquells usuaris que s’acullen a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR). Per a qui sigui nou en la matèria, la Tarifa d’Últim Recurs és un preu que fixa el Govern d’Espanya per al gas i, també, per a l’electricitat. En aquest darrer cas, s’anomena PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor).

26 euros menys que abans

Per tant, com que aquestes tarifes no es determinen al mercat lliure, són més barates. El Govern s’encarrega de revisar els imports trimestralment, però també pot fer-ho fora de termini i amb efectes retroactius.

Fins ara, una llar amb un consum de 9.000 kWh l’any —aproximadament la mitjana de les llars— havia d’assumir una despesa de 619 euros anuals. Tanmateix, amb la modificació recent, els usuaris hauran de pagar 593 euros, és a dir, 26 euros menys.

“La tarifa regulada TUR continua sent, amb gran diferència, l’opció més econòmica per a llars i comunitats de propietaris”, destaca l’OCU.

Una tarifa regulada

“Al mercat lliure no existeixen tarifes que igualin o s’acostin al preu de la TUR, ni tan sols entre aquelles que ofereixen preus fixos a canvi de més estabilitat. Fins i tot si un consumidor creu tenir un bon preu en la seva tarifa actual, és molt probable que estigui pagant fins a un 50% més que amb la tarifa regulada”, confirma l’OCU en un comunicat recent.

De fet, si el preu que es paga pel gas a les llars és molt elevat, l’OCU recomana als consumidors que revisin les seves factures per saber si pertanyen al mercat lliure i valorin l’opció de la TUR, “especialment ara, en l’etapa de més consum de calefacció a l’hivern”. Per dur a terme aquesta comprovació, l’OCU també ofereix un comparador de tarifes de gas i electricitat.

Requisits i comercialitzadores

Però, quins requisits cal complir per poder ser client d’aquestes tarifes fixades pel Govern? Doncs la veritat és que tots els consumidors amb un consum anual inferior a 50.000 kWh poden optar per aquesta opció, que acostuma a incloure la majoria de llars i petits comerços, però també aquelles comunitats de propietaris que utilitzen gas per a la calefacció o l’aigua calenta comunitària (classificades entre les tarifes RL.1, RL.2 i RL.3, segons el nivell de consum).

Entre les empreses oferents, actualment només quatre comercialitzadores s’encarreguen de distribuir la TUR:

  • Comercializadora Regulada Gas&Power, del grup Naturgy.
  • Energía XXI, del grup Endesa.
  • Curenergia, del grup Iberdrola.
  • Baser, del grup TotalEnergies.

Transparència i accessibilitat

En el mateix comunicat, l’OCU no ha volgut deixar passar l’oportunitat de reclamar a l’Executiu que garanteixi informació transparent i accessible sobre els preus de l’electricitat i el gas.

Entre les propostes més destacables hi ha l’obligació que les empreses publiquin totes les seves tarifes (incloses les descatalogades) i l’aplicació permanent de la rebaixa de l’IVA tant en el gas com en l’electricitat.

