Conflicte laboral
Una subcontracta de les obres del Camp Nou acomiada una vintena de treballadors turcs i Treball investiga possibles irregularitats
L'empresa Ramstar reconeix el cessament de 14 empleats i nega que estiguessin operant "sense papers"
Gabriel Ubieto
L’empresa Ramstar, empresa subcontractada a les obres del Camp Nou d’origen hongarès i capital turc, ha acomiadat un grup de treballadors turcs. El sindicat CCOO qualifica d’improcedent el cessament i afirma que els afectats van estar mesos treballant sense els permisos laborals en regla, per la qual cosa va interposar una denúncia davant Inspecció de Treball. Els agents de l’autoritat laboral, segons ha pogut confirmar El Periódico (del mateix grup editorial que EMPORDÀ) de diferents fonts, mantenen oberta una investigació per determinar un possible frau. Ramstar, per la seva banda, reconeix l’acomiadament de 14 empleats i l’atribueix al fet que "els seus serveis ja no eren necessaris per al projecte".
Les obres del Camp Nou tornen a viure el seu enèsim conflicte laboral. Avançats ja els treballs i reobert parcialment l’estadi blaugrana per als partits, la constructora Limak, encarregada de la remodelació, ha anat adaptant la seva operativa i són diverses les empreses subcontractades que han anat ajustant les seves plantilles als nous ritmes. Entre aquestes, Ramstar.
Segons expliquen des de la central, els empleats van acudir al sindicat fa mesos per denunciar la seva presumpta situació irregular. Tenen permís de residència, però no de treball i no tenen garantia que la companyia hagi estat pagant les seves obligacions amb la Seguretat Social, entre d’altres, segons expliquen. El seu cas és similar al de la companyia Extreme Works, una empresa d’origen turc que a través de diferents societats ubicades en diferents països d’Europa de l’Est havia portat desenes d’empleats turcs per operar al Camp Nou. La Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat de Catalunya, va acabar determinat que 79 obrers havien treballat de manera irregular i va imposar per això una sanció d’un milió d’euros.
Limak diu que tot és legal
"Els treballadors de Ramstar, empresa subcontractada per Limak, que han estat treballant en el projecte compten amb els permisos de treball requerits", repliquen des de Limak, a preguntes d’El Periódico. El cap de setmana passat, la companyia va comunicar el cessament a alguns d’ells. CCOO parla d’una vintena i Limak de 14 empleats. "Després d’aquest acomiadament, Ramstar continua executant el projecte amb una plantilla de 31 treballadors", afegeixen.
L’acomiadament col·lectiu no només implica per als afectats la pèrdua de la feina, sinó també del sostre. L’empresa els havia traslladat a Barcelona i els havia facilitat allotjament, però ara els ha comunicat que deixarà de pagar, de manera que es queden al carrer i han de triar entre tornar a Turquia renunciant a les seves reclamacions laborals o buscar-se la vida pel seu compte. CCOO afirma que ha pogut negociar una solució habitacional fins al febrer, a l’espera de la resolució d’Inspecció de Treball.
