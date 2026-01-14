Riscos laborals
Els accidents laborals causen 686 morts fins al novembre a Espanya
Pablo Gallén
Un total de 686 treballadors van morir en accident laboral en els 11 primers mesos del 2025, 55 menys que en el mateix període del 2024, cosa que suposa un descens del 7,4%, segons xifres provisionals del Ministeri de Treball. Per causes, la majoria dels sinistres mortals entre gener i novembre es van deure a infarts i vessaments cerebrals (233). A continuació es van situar els cops per caiguda del treballador (92), els atrapaments, els esclafaments o les amputacions (81) i els accidents de trànsit (65), entre les principals.
Les morts durant la jornada laboral van retrocedir un 8,2% fins al novembre, amb 550 morts (49 menys que un any abans). També van baixar els accidents mortals in itinere –el trajecte de casa a la feina o viceversa– un 4,2%, fins a 136 morts (sis menys que el 2024). Per sectors, serveis va concentrar el nombre més gran de morts en jornada, amb 242, tot i que el va retallar un 19,1% respecte al 2024. També van baixar les morts en agricultura, amb 46 (16 menys), i en indústria, amb 106 (quatre menys). En canvi, la construcció va ser l’excepció: els accidents mortals en jornada van augmentar un 21,9%, fins a 156 morts.
Més 'in itinere' amb baixa
En termes relatius, l’índex d’incidència d’accidents mortals en jornada (per cada 100.000 treballadors) va caure un 10,2% fins al novembre. L’indicador va baixar en serveis (-21,1%), agricultura (-26,8%) i indústria (-5,2%), però va pujar en construcció (+18,2%).
Els accidents amb baixa laboral es van reduir un 1,5% en els 11 primers mesos de l’any, fins a 574.846. D’aquests, 491.634 van passar en el centre de treball (-2,1%) i 83.212 van ser in itinere, que van créixer un 2,5% interanual. Els accidents greus en jornada en van sumar 3.435 fins al novembre, un 1,5% menys, mentre que els greus in itinere van baixar un 8,9%, fins a 874.
Subscriu-te per seguir llegint
- Atracaments a Figueres
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
- Trànsit complicat a l'Alt Empordà: reobren dos carrils a l'AP-7 en sentit Nord, però continuen les retencions a la C-31, a la C-26 i a l'NII
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués