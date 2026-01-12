Salut
Un de cada tres treballadors pren analgèsics per la feina
190.000 catalans s’absenten per malaltia cada setmana
Els sindicats reclamen més control psicosocial
Gabriel Ubieto
Un de cada tres treballadors consumeix analgèsics de manera habitual a causa de la seva ocupació. I en més proporció les dones. L’ús de fàrmacs motivat per les condicions laborals sota les quals opera una part important de la població ocupada va a l’alça i els sindicats alerten de la falta de prevenció en les empreses, especialment en riscos psicosocials.
"Des de la pandèmia hem vist un increment dels problemes de salut, especialment els de salut mental, i un augment abrupte de la medicalització", explica Albert Navarro, investigador de l’Institut d’Estudis del Treball, professor de la UAB i coautor de l’estudi, publicat el 2023, d’on surten les dades citades. "Els indicadors mostren un deteriorament generalitzat de la salut en paral·lel a una intensificació gradual, però constant, dels ritmes de treball i les seves càrregues", afegeix.
Mentre les empreses busquen multiplicar les clàusules antiabsentisme als seus convenis col·lectius per mirar de desincentivar que els empleats vagin al metge a buscar una baixa, existeix un malestar estès entre una part substancial dels treballadors. Un informe publicat fa unes setmanes per la Generalitat assenyala que més de la meitat dels treballadors que van emmalaltir en algun moment durant l’últim any van anar a treballar malgrat aquesta indisposició.
"Les patronals estan obsessionades amb el tema. En àmbit sectorial aquest tipus de clàusules no són a gairebé cap conveni, però en l’àmbit d’empresa, la que pot l’incorpora", reconeix el secretari de política sindical de la UGT de Catalunya, Oscar Riu. "Nosaltres estem disposats a parlar de tot, però hi ha dos problemes. El primer, que a les patronals els preocupa molt el tema però després no volen negociar una nova llei de prevenció de riscos laborals. I, el segon, la sanitat pública. El sistema està col·lapsat, les llistes d’espera no paren de créixer i sembla que la Generalitat no està tan preocupada per això", afegeix. Segons l’últim baròmetre del CIS, el temps mitjà per obtenir una cita amb el metge d’atenció primària és de 10 dies i per a una prova d’especialista, com una colonoscòpia, es pot elevar fins a 110 dies.
Sanitat col·lapsada
Aquest "col·lapse" dels serveis públics, sumat a un envelliment gradual de la població, s’està traduint en un repunt de baixes mèdiques. Segons dades facilitades per l’INE, 190.000 catalans falten cada setmana a la feina per malaltia.
El repunt és comú a tot Espanya. Durant els nou primers mesos del 2025, la Seguretat Social va registrar un total de cinc milions de comunicats per incapacitat temporal. D’aquests, el 26% es van concentrar a Catalunya, on hi ha més baixes, però de menor durada. La mitjana a tot Espanya és de 44 dies, davant els 30 dies a Catalunya. Durant els últims 10 anys, el temps mitjà que un empleat està de baixa ha crescut un 15%.
Des de la patronal Foment del Treball situen les absències laborals per malaltia com un dels principals problemes que enfronten les empreses. La directora de relacions laboral de Foment, Yesika Aguilar, afirma que "si una persona està malament no ha d’anar a treballar". En la mateixa línia, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, insta a pactar amb els sindicats per "preservar el poder adquisitiu d’algú de baixa i diferenciar de qui en fa un bon i un mal ús".
