Calendari
Quant queda per al pròxim pont a Catalunya?
Els treballadors ja pensen en les pròximes vacances després de la tornada a la rutina després de Nadal
Patricia López Avilés
Les festes de Nadal han arribat a la seva fi després de més de dues setmanes de dies festius. Ara, els alumnes tornen a classe i els treballadors reprenen l’activitat laboral, un retorn a la rutina que arriba després d’unes vacances que a molts se’ls han fet curtes.
Tanmateix, cada cop queda menys per gaudir del pròxim festiu de l’any, un cap de setmana llarg de quatre dies ideal per planificar una escapada amb antelació.
El pròxim pont
I és que aquesta Setmana Santa —que anirà de diumenge 29 de març a diumenge 5 d’abril— els catalans podran gaudir de quatre dies festius: del Divendres Sant (3 d’abril) al Dilluns de Pasqua (6 d’abril).
Així mateix, si l’empresa tanca durant aquest període festiu, es podrà gaudir de més d’una setmana de vacances, que aquest any arribarà al mes de març, abans que l’any passat, quan va ser a mitjan abril.
Dies de desconnexió
Després de Setmana Santa, el següent festiu serà l’1 de maig, Dia del Treballador, que caurà en divendres, de manera que els treballadors tindran tres nous dies de desconnexió.
Al llarg d’aquest 2026, Catalunya podrà gaudir en total de 16 dies festius, comptant els passats 1 i 6 de gener, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern central, dels quals deu seran estatals, quatre catalans i dos exclusivament locals.
Els festius a Catalunya
Aquest és el llistat oficial dels pròxims festius:
- 3 d’abril, divendres: Divendres Sant – Estatal
- 6 d’abril, dilluns: Dilluns de Pasqua – Catalunya
- 1 de maig, divendres: Dia del Treballador – Estatal
- 24 de juny, dimecres: Sant Joan – Catalunya
- 15 d’agost, dissabte: Assumpció de la Mare de Déu – Estatal
- 11 de setembre, divendres: Diada de Catalunya – Catalunya
- 12 d’octubre, dilluns: Dia de la Hispanitat – Estatal
- 1 de novembre, diumenge: Tots Sants – Estatal
- 6 de desembre, diumenge: Dia de la Constitució – Estatal
- 8 de desembre, dimarts: Dia de la Immaculada Concepció – Estatal
- 25 de desembre, divendres: Nadal – Estatal
- 26 de desembre, dissabte: Sant Esteve – Catalunya
