Banca
El patronat de la Fundació ”la Caixa” renova la presidència d’Isidre Fainé per quatre anys més
L’organisme aprova un “pressupost històric” de 710 milions, un 8,4% més
El patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha renovat el president actual, Isidre Fainé, per quatre anys més. Una continuïtat que s’ha aprovat per unanimitat aquest dilluns, en la reunió de l’organisme, on també s’ha donat llum verda a la reelecció de Javier Godó com a vicepresident. El patronat ha acordat la renovació de la condició de patró de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs i Pablo Isla, i l’entrada de Baldiri Ros, a proposta de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, per un període de dos anys. D’altra banda, el patronat ha convalidat un “pressupost històric” de 710 milions d’euros, un 8,4% més respecte al 2025.
La Fundació ”la Caixa” concreta que dels 710 milions, al voltant del 60% es destinarà a programes de transformació social; sobre un 20% a recerca i beques i el prop de 20% restant a la divulgació de la cultura i la ciència.
Fainé considera un “veritable honor” continuar amb el projecte que, des de “la independència d’actuació que li atorguen més de 120 anys d’història”. El president de la fundació afirma que amb els nous comptes es “redoblen els esforços per atendre més col·lectius i persones”.