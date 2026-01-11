Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Neteja FigueresPagesos N-II PontósRevolta Pagesa autopistaPreu metre quadrat EmpordàAlzheimer Figueres
instagramlinkedin

Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras

Els agricultors reclamen a Illa que doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller

L'assemblea dels pagesos d'aquest dissabte al tall de bloqueig del Port de Tarragona

L'assemblea dels pagesos d'aquest dissabte al tall de bloqueig del Port de Tarragona / Ariadna Escoda / Berta Artigas Fontàs

ACN

Els pagesos del tall a l'AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han decidit continuar amb la protesta i passaran una nit més, la quarta, al ras, segons han decidit en assemblees a peu de carretera. Els agricultors reclamen que el president Salvador Illa doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. De fet, els pagesos volen reunir-se amb Illa i com a mínim seguiran mobilitzats fins dilluns al matí. Ordeig havia ofert als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per respondre als reptes plantejats pel Mercosur, i havia plantejat també reunions amb el president i els eurodiputats catalans que hauran de votar a l'Eurocambra el pacte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  2. Desapareix una dona de 78 anys a Roses
  3. Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
  4. Els pagesos tallen l'N-II a l'Alt també als cotxes i reclamen una trucada del conseller Ordeig
  5. L'Ajuntament de Figueres assegura que 'evitarà els problemes de Girona' amb el nou servei de neteja
  6. Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
  7. Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
  8. Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella

Albert Castells (Junts), alcalde de Vic: «Cal revisar el dret al padró, estem construint un país en fallida»

Albert Castells (Junts), alcalde de Vic: «Cal revisar el dret al padró, estem construint un país en fallida»

El Barça torna a ser Supercampió

El Barça torna a ser Supercampió

Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras

Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras

Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials

Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials

El Govern ofereix als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per l'acord amb Mercosur

El Govern ofereix als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per l'acord amb Mercosur

La llei de l'ex s'acarnissa amb el Peralada a Nou Barris

La llei de l'ex s'acarnissa amb el Peralada a Nou Barris

Els pagesos gironins volen "fets tangibles" per retirar-se de l'AP-7: "Marxarem amb el cap alt o perquè ens atonyinen"

Els pagesos gironins volen "fets tangibles" per retirar-se de l'AP-7: "Marxarem amb el cap alt o perquè ens atonyinen"

Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues

Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
Tracking Pixel Contents