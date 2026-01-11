NECROLÒGIQUES
Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras
Els agricultors reclamen a Illa que doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller
ACN
Els pagesos del tall a l'AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han decidit continuar amb la protesta i passaran una nit més, la quarta, al ras, segons han decidit en assemblees a peu de carretera. Els agricultors reclamen que el president Salvador Illa doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. De fet, els pagesos volen reunir-se amb Illa i com a mínim seguiran mobilitzats fins dilluns al matí. Ordeig havia ofert als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per respondre als reptes plantejats pel Mercosur, i havia plantejat també reunions amb el president i els eurodiputats catalans que hauran de votar a l'Eurocambra el pacte.
