Els pagesos gironins volen "fets tangibles" per retirar-se de l'AP-7: "Marxarem amb el cap alt o perquè ens atonyinen"
Els manifestants aixequen el tall a l'N-II almenys fins a primera hora de la tarda
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Els pagesos gironins han exigit aquest diumenge "fets tangibles" per part de la conselleria d'Agricultura per aixecar el tall de l'AP-7. "Marxarem amb el cap alt perquè hem aconseguit alguna cosa, o perquè venen i ens atonyinen", ha advertit el portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, Jordi Ginabreda. Per ara, i en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, els pagesos sí que han aixecat temporalment el tall que tenien des de dissabte a l'N-II, i diuen que deixaran passar vehicles almenys fins a primera hora de la tarda. Ginabreda ha recordat que l'any passat van marxar dels talls amb un acord signat que encara té punts pendents de complir, i han dit que no volen que s'estengui una sensació de "decepció i cap cot".
Aquest diumenge és el quart dia de protesta dels pagesos gironins a l'AP-7, a l'altura de Pontós.
Els tractors continuen bloquejant una de les principals vies de l'estat amb França mentre els representants del sector insisteixen que no abandonaran la mobilització si no és amb "alguna cosa a la butxaca".
"No es tracta de diners, sinó de mesures concretes que tinguin un impacte real en el dia a dia", ha explicat Jordi Ginabreda, portaveu de Revolta Pagesa.
Els pagesos rebutgen sortir del conflicte amb compromisos genèrics com futures reunions. Asseguren que aquest tipus de promeses no resolen els problemes del sector. "Són futuribles", insisteix Ginabreda, "nosaltres necessitem fets tangibles".
Les converses amb el conseller continuen obertes i, segons explica el portaveu, la demanda que els acompanyi a Madrid a defensar el 'no' al Mercosur continua sobre la taula. Malgrat això, "hi ha diferents propostes". Al llarg del dia d'avui, si s'arriba a bon port, tenen previst fer una assemblea i que tots els manifestants votin a favor o en contra d'aixecar la protesta.
Les últimes mobilitzacions de Revolta Pagesa van acabar amb un acord signat que, segons denuncien, encara no s'ha complert del tot. "Encara hi ha punts que tenen el semàfor taronja o vermell", assegura Ginabreda. Aquesta situació ha generat decepció en el sector i ha fet que alguns agricultors ara hagin optat per no mobilitzar-se.
Malgrat això, Ginabreda assegura que en aquesta ocasió la voluntat és "no marxar amb el cap cot". "Marxarem d'aquí amb el cap alt perquè hem aconseguit alguna cosa o perquè venen i ens atonyinen", ha afirmat i ha insistit que estan disposats a mantenir la protesta "els dies que calgui".
Entre les qüestions que plantegen durant la negociació hi ha la importació de productes de fora del Mercosur. Els pagesos asseguren que podrien acceptar aquesta entrada si hi ha "unes garanties fermes i exhaustives i uns controls ben fets". Tot i això, denuncien que actualment "estan arribant productes que no tenen aquests mínims" i que acaben al mercat.
Una negociació "enrocada" amb el Ministeri
La negociació amb el Ministeri és, segons expliquen, la part més complicada, perquè Revolta Pagesa és una organització recent i des de l'administració no creuen que tingui la mateixa legitimitat que les taules agràries. Malgrat això, Ginabreda ha tret pit i ha recordat que els pagesos catalans tenen el tercer port de l'Estat i la principal connexió amb França bloquejats.
L'evolució de la mobilització dependrà del ritme de les negociacions, i no descarten noves afectacions a altres punts de la demarcació "en les pròximes hores" si les converses no avancen.
De moment, Mossos i pagesos han acordat obrir temporalment l'N-II fins a primera hora de la tarda, perquè tothom qui vulgui acostar-se a la concentració pugui fer-ho.
