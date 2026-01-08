Les rebaixes comencen amb descomptes de 50% i despesa mitjana històrica
La patronal del consum Acotex anticipa que el sector augmentarà les vendes prop d’un 4% o un 5% respecte al mateix període de l’any passat
Monique Zamora Vigneault
El Nadal s’acomiada amb etiquetes vermelles. Aquest dimecres, amb la famosa costa de gener a punt d’arribar, van començar la temporada de rebaixes de les grans firmes de la indústria tèxtil espanyola, com per exemple El Corte Inglés, Mango i diverses firmes sota el paraigua del grup gallec Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Lefties i Oysho).
Si els Reis d’Orient no us han regalat el que volíeu, no us amoïneu: dimecres va començar la campanya de descomptes que coincideix amb la tornada a les oficines i a l’escola. Aquest any es preveu que la saturació de compres durant el període de Nadal no freni l’onada de compres de gener, segons l’Associació Nacional del Comerç Tèxtil, Complements i Pell (Acotex). La patronal del consum anticipa que el sector augmentarà les vendes prop d’un 4% o un 5% respecte al mateix període de l’any passat.
En concret, l’associació anticipa que el pressupost mitjà del consumidor serà de 104,65 euros per persona, fet que es considera un màxim històric, segons dades de Banqmi. D’altra banda, avisa que la temporada de rebaixes que comença es caracteritzarà per rebaixes del 50% que després podrien arribar fins i tot a 60% o 70% en mesos successius.
Sense despeses innecessàries
Tot i que algunes marques disposen de rebaixes de fins al 70%, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aconsella als ciutadans prudència davant l’allau de rebaixes agressives. En concret, recomana "elaborar llistes amb necessitats reals" a l’hora d’anar a les botigues per controlar el consum i evitar despeses innecessàries.
A més, també recomanen informar-se bé sobre les condicions de devolucions i de la compra de l’article concret. Quant a les adquisicions en línia, l’OCU recorda que el marge legal de devolucions és de 14 dies.
Subscriu-te per seguir llegint
- Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
- Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”