Entrevista
Joan Ramon Morante, director del IREC: “No hi ha prou energia disponible per electrificar el 30% del transport”
El director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), que assessora el Govern en matèria energètica, avisa que és "urgent" que el sector del transport deixi d’emetre contaminants
Veu viable electrificar el 40% del transport en els pròxims cinc anys com contempla el pla del Govern català?
Serà molt complicat, però és necessari per poder complir els objectius de descarbonització. El 45% de l’energia final consumida a Catalunya va destinada al transport, i la major part, al transport per carretera.
Energia procedent del petroli, principalment.
Sí, per aquesta raó quan parlem de deixar d’emetre hem de prestar atenció al transport i no només a la indústria.
Diria que és més difícil reduir les emissions del transport que de la indústria?
Potser sí.
Per què?
Perquè no hi ha tantes grans empreses al darrere i està més difuminat, llavors no hi ha cap lobby que demani a crits de forma unànime més electricitat.
Qui ho hauria de fer?
Administració i patronals.
Quines mesures seran necessàries per aconseguir electrificar el transport?
Cal convertir les gasolineres en estacions de càrrega ràpida o ultraràpida, per poder carregar el cotxe en una hora o en minuts i tenir una autonomia considerable.
Per a això es requereix energia.
Exacte. Necessites amperatges industrials i no n’hi ha prou amb estacions de baixa tensió. Fan falta més subestacions elèctriques. I en aquests moments, la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona no és l’adequada per fer-ho possible. Si d’aquí al 2030 s’electrifiqués el 30% del transport, no hi hauria prou carregadors ràpids per falta d’electricitat.
"Cal convertir les gasolineres en estacions de càrrega ràpida per tenir autonomia"
Com s’ha de resoldre?
Es necessitaran més punts de connexió i noves xarxes, però cal tenir en compte que aquestes obres són lentes, que triguen més de cinc anys. És un peix que es mossega la cua. Si no millorem les xarxes, no pot avançar l’electrificació. I si no hi ha una reclamació potent per electrificar el transport, no es construeixen noves xarxes.
La planificació elèctrica 2025-2030 no serveix?
L’actual planificació emergeix en un context de saturació i les distribuïdores avisen d’aquest col·lapse. Tenim nombrosos projectes industrials que es volen electrificar però que estan en llista d’espera.
L’esborrany inclou el port de Barcelona, àrees de polígons i la petroquímica de Tarragona.
És cert, però és política reactiva. Quan la gent ho demana, abordem la infraestructura. El repte és planificar en previsió del que vindrà. Si tot el reforç de la xarxa ja té clients, quedarà molt poca energia disponible. Aquesta situació ens preocupa.
Algunes empreses ja confirmen que se’ls denega l’electricitat que estan demanant per tal de descarbonitzar-se.
A empreses i fins i tot a particulars i autònoms. Conec un taxista que volia comprar un cotxe elèctric i carregar-lo a casa per treballar. Li feia falta una quantitat important d’energia per fer-ho i la distribuïdora li va haver de dir que no perquè la zona on tenia el garatge estava saturada. Finalment, va proposar instal·lar el punt de càrrega al garatge dels seus pares i va rebre l’autorització.
Quin paper han de tenir les flotes camions i busos?
Són clau, la logística suposa el 15% del PIB de Catalunya. Les flotes de busos requereixen renovació. Quan renovem el parc, si no hi ha infraestructura, haurem d’escollir vehicles fòssils o híbrids. Quina empresa es presentarà en una licitació amb busos elèctrics? Seria llançar-se a la piscina sense aigua.
