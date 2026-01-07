Balanç del mercat laboral
Espanya va tancar el 2025 amb 500.000 ocupats més que el 2024
Actualment, hi ha 21,84 milions de persones donades d’alta a la Seguretat Social i 152.000 aturats menys
La immigració es consolida com un dels principals motors de creixement d’ocupació
Gabriel Ubieto
El mercat laboral espanyol va tancar un 2025 amb un balanç millor que el del 2024. Mig milió més de persones treballant i cotitzant i 152.000 aturats menys apuntats a les llistes del Sepe són les dues principals dades d’un any en el qual l’economia espanyola ha continuat creixent a bon ritme, tot i els trons de la guerra comercial, i es consolida així un lustre sencer de números positius en la creació d’ocupació.
Hi ha assignatures per resoldre encara, com l’elevada taxa d’atur, la més alta de la Unió Europea (UE), o una temporalitat que continua rabejant-se, malgrat les millores, en joves i dones. Malgrat que amb un creixement equilibrat entre sectors, si bé liderat pel transport, la sanitat i la construcció. En l’àmbit territorial, la Comunitat de Madrid va avançar per primera vegada Catalunya i es va erigir com a principal ocupador de tot l’Estat.
Espanya va tancar el 2025 amb un total de 21,84 milions de persones donades d’alta a la Seguretat Social. Mai en un tancament d’any hi havia hagut tanta gent treballant. Malgrat això, no ha aconseguit superar la simbòlica cota dels 22 milions de treballadors en actiu, que durant certs moments de l’any va aconseguir acariciar. Tampoc acaba de desfer-se dels vaivens propis d’una economia que conserva altes dosis d’estacionalitat i que fia el seu creixement a una combinació de sectors identificats com a estratègics, com la informació i les telecomunicacions, amb d’altres de baix valor afegit, com el transport. L’exercici ha sigut positiu per als treballadors autònoms, que continuen creixent i s’aferren al cicle expansiu de l’ocupació, si bé l’ocupació entre assalariats està creixent a més ritme.
Les dades publicades el 5 de gener pels ministeris de Seguretat Social i Treball donen compte d’un mercat laboral en creixement, que suma un nou rècord i està sostingut en gran part per l’empenta migrant. D’aquest una mica més de mig milió de nous afiliats a la Seguretat Social (506.451), un total de 204.659, és a dir, el 41%, van ser d’origen estranger. La immigració es consolida així com un dels principals motors de creixement de l’ocupació, sense la qual seria impossible explicar que Espanya hagi guanyat gairebé 2,8 milions d’ocupats des que va esclatar la covid.
La construcció guanya punts
Per sectors, aquest 2025 deixa un balanç netament positiu, amb un creixement de l’afiliació pràcticament unànime. Pugen els ocupats en tots els sectors, excepte entre les empleades de la llar (-1.336), que es troben immerses en la seva particular crisi ocupacional des de fa anys, provocada per un canvi en el model de cures, envellides les treballadores i desincentivats els ocupadors per més obligacions i un salari mínim més alt.
Els rams d’activitat que més nous ocupats van aportar al conjunt de l’economia van ser la sanitat, amb un total de 69.547 afiliats addicionals, seguida després pel transport i l’emmagatzematge (61.209), l’educació (50.335) i la construcció (45.716). Si bé els tres primers sectors han anat liderant la creació d’ocupació, amb més o menys intensitat els últims anys, la construcció accelera i guanya posicions en plena crisi habitacional i davant les promeses de les administracions per bolcar-se i promoure nova obra pública a fi de mirar d’esmorteir-la.
L’atur va baixar de 152.009 persones durant els últims 12 mesos, quedant-se en 2,4 milions d’aturats. En clau interna, s’ha de dir que la dada és positiva, ja que representa la xifra d’atur més baixa des del 2007. Així les coses, si es compara internacionalment, Espanya continua ostentant la xifra d’atur més alta de tota la UE. Que creixi molt l’ocupació però no baixi amb la mateixa intensitat l’atur s’explica per aquest factor immigració, que fa créixer al seu torn la mida de la població.
Espanya està creixent en persones disponibles per treballar i determinades feines les assumeixen persones disposades o amb la formació adequada, cosa que no sempre coincideix amb el perfil dels que estan apuntats al Sepe com a demandants d’ocupació. Això no obstant, la xifra de reducció de l’atur registrada el 2025 és la més alta de les últimes tres.
Per gèneres, l’atur està baixant més entre les dones que entre els homes, si bé hi continua havent força més aturades que aturats. L’atur masculí va baixar en 64.485 persones, fins a un total de 964.671 homes a l’atur, mentre que el femení va caure en 87.563 persones, fins a un total d’1,44 milions de dones a l’atur.
