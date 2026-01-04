Economia
Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
L'Agència Tributària ha comunicat que la forma de controlar els pagaments canvia a partir de l’1 de gener de 2026
Javier Fidalgo
És habitual que algunes famílies s’ajudin entre si de forma econòmica. No obstant això, l’Agència Tributària pot interpretar aquestes transferències com una donació, obligant a liquidar l’import a través del seu impost. En aquest context, Hisenda ha comunicat que la forma de controlar els pagaments electrònics, com Bizum, canviarà a partir de l’1 de gener de 2026. Així ho ha comunicat Marta Ruiz, analista econòmica de la Cadena COPE.
Segons l’experta en economia, la nova regulació ha posat el focus en "el patró que segueixen aquests cobraments, certes quantitats que es reben de manera periòdica".
Major control sobre Bizum i les transferències
Amb el canvi de norma, les entitats bancàries emetran un informe mensual a l’Agència Tributària amb els moviments. En aquestes transaccions s’inclouen les operacions realitzades per Bizum, sense importar la quantitat.
En cas que uns pares ingressessin 300 euros als seus fills, cada mes, i aquests diners no es tornessin, podria entendre’s com una donació: "Aquí hi ha un patró de donació que abans s’escapava als ulls del fisc i ara no", assenyalava l’experta.
Com a alternativa, es podria realitzar un préstec familiar a interès zero, especificant quan es produiran les devolucions. Al mateix temps, caldria presentar el document a Hisenda. No obstant això, la problemàtica és la mateixa, "no estar declarant una activitat que hauria de retre comptes al fisc".
D'altra banda, la comunicadora ha explicat quina és la situació dels autònoms: "Cada cobrament mitjançant Bizum o targeta haurà d’estar recolzat per la factura corresponent", sense considerar l’import. Carlos Romero, de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), apunta que Hisenda hauria de centrar-se en altres aspectes: "El frau amb determinades societats instrumentals, i amb gent que efectivament vol eludir i que mou xifres importants".
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”