Economia
Les llars podrien haver pagar uns 15 euros més en gas aquest 2026
Fins al 31 de març, la tarifa regulada baixa de mitjana un 8,7% pel descens del Brent
Salvador Lachica
La cotització del gas natural a Europa se situa al voltant dels 27 euros per megawatt hora, la meitat del preu amb què va començar l’any passat i que suposa una normalització després del xoc sofert durant la crisi energètica, quan va arribar a 350 euros. El preu de la matèria primera representa entre el 40% i el 50% de la factura del gas dels consumidors domèstics, en funció de si inclou la calefacció o no. En el cas de les pimes suposa el 67%, i en el de la indústria, el 80%.
Com que és una cotització internacional, l’evolució del preu del gas depèn de moltes variables, com la meteorologia i la geopolítica. La reducció de subministraments des de països productors i la necessitat de reforçar la seguretat energètica a Europa han consolidat un escenari de preus més alts i volàtils que el d’anys anteriors, segons la companyia comparadora de preus de l’energia Selectra.
En l’actualitat, els preus baixos s’expliquen pels fluxos elevats de gas des de Noruega i el subministrament abundant de gas natural liquat, juntament amb la possibilitat que el final de la guerra d’Ucraïna comporti l’aixecament de sancions al gas rus, segons Aleasoft.
Al preu de l’energia s’hi ha de sumar l’IVA (21%) i els costos regulats associats al punt de subministrament, que inclouen el pagament per les xarxes de transport i distribució i l’emmagatzematge. Segons Selectra, les tarifes de gas en el mercat lliure preveuen un increment mitjà de l’11,2% en els peatges d’accés al gas per al 2026, per la caiguda del consum, cosa que repercutirà en la factura amb un possible encariment d’aproximadament 15 euros anuals.
A partir de l’1 de gener i fins al 31 de març, la tarifa regulada (TUR) baixarà una mitjana del 8,7% en relació amb el preu establert l’1 d’octubre, sobretot per la baixada de la cotització del Brent.
El preu de la bombona de butà serà de 15,46 euros fins al 20 de gener, quan se sotmetrà a la revisió bimensual. A finals de novembre va baixar un 4,97% respecte al preu anterior, i va sumar així el seu tercer descens consecutiu.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
- VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
- Arnau Triola: torrons creatius, d'autor i arrelats a l'Empordà
- Detenen 'in fraganti' dos homes amb múltiples antecedents per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs
- Luis Milla: “Hisenda em va fer una inspecció quan me’n vaig anar del Barça al Madrid”