Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gossera Pedret i MarzàCapgrossos xefs DisfrutarTorrons TriolaDarnius-BoadellaMor submarinista Roses
instagramlinkedin

Els sous creixeran més que els preus el 2026, segons els experts

Les previsions de contractació de les empreses continuen sent positives i l’ocupació està previst que augmenti

Una treballadora al centre d'Amazon al Far d'Empordà.

Una treballadora al centre d'Amazon al Far d'Empordà. / Aniol Resclosa

Gabriel Ubieto

Barcelona

Per segon any consecutiu, el 2025 va ser bo per a la butxaca dels treballadors. Després d’una pèrdua de poder de compra rècord el 2022, les nòmines segueixen majoritàriament pujant i recuperant part del terreny arrabassat per la inflació. Fins ara les companyies han anat mantenint unes polítiques retributives alcistes i la conjuntura econòmica acompanya. En paral·lel, les previsions de contractació continuen sent positives i l’ocupació està previst que creixi a uns volums molt similars als del 2025.

El Govern encara no té resolt quant apujarà el salari mínim interprofessional (SMI). El 2025 el va pujar un 4,4%, davant una inflació que va tancar en el 2,8%. Ara l’SMI està en 1.184 euros bruts mensuals per 14 pagues. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, és partidària d’augmentar-lo el 3,1%.

Patronal i sindicats solen pactar unes referències salarials per guiar la negociació col·lectiva. El pacte vigent el 2025 va regir una referència del 3%, que majoritàriament s’ha complert. Però l’acord salarial ha caducat i el 2026 comença sense referència salarial i sense perspectiva de tenir-la a curt termini. Els nous convenis col·lectius que es van renovant ho fan amb uns increments pactats del 4,15%, per sobre de la inflació. Les projeccions per a 2026 varien segons la font consultada, si bé totes concorden que els sous pujaran, de mitjana, més que els preus. El Banc d’Espanya augura un increment del 3,4%, la consultora Randstad un 5% i la Mercer un 3,5%.

Pel que fa als funcionaris, han tancat un acord per revaloritzar els seus salaris fins a 2028. Per a 2026 els pujaran el 2%. Està previst que perdin poder adquisitiu, però el recuperin en anys successius, amb una revalorització acumulada garantida de l’11%.

Les previsions coincideixen a assenyalar la prolongació del cicle expansiu de l’ocupació (Espanya ha guanyat quasi mig milió d’ocupats en l’últim exercici). Funcas estima un creixement de l’1,6% per al 2025, una mica per sota del previst per al 2024 (2%), però encara positiu. Una enquesta de la patronal Pimec assenyala que dues de cada tres pimes ampliaran plantilla.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
  2. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  3. VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
  4. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
  5. La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
  6. VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
  7. Arnau Triola: torrons creatius, d'autor i arrelats a l'Empordà
  8. Detenen 'in fraganti' dos homes amb múltiples antecedents per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Junts debat el "pla 8 milions" per actualitzar la seva posició davant la immigració

Junts debat el "pla 8 milions" per actualitzar la seva posició davant la immigració

El rebut de la llum serà entre un 4,6% i un 9,9% de mitjana més barat

El rebut de la llum serà entre un 4,6% i un 9,9% de mitjana més barat

Els sous creixeran més que els preus el 2026, segons els experts

Els sous creixeran més que els preus el 2026, segons els experts

“Els artistes plàstics estan fotuts”: la intel·ligència artificial posa cap per avall el sector de la publicitat

“Els artistes plàstics estan fotuts”: la intel·ligència artificial posa cap per avall el sector de la publicitat

El salari del 80% de treballadors privats ha pujat aquest 2025 igual o més que els preus

El salari del 80% de treballadors privats ha pujat aquest 2025 igual o més que els preus

El millor tortell de Reis d’Espanya costa tan sols 9 euros, segons un estudi de l’OCU

El millor tortell de Reis d’Espanya costa tan sols 9 euros, segons un estudi de l’OCU

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"
Tracking Pixel Contents