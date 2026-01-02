Els sous creixeran més que els preus el 2026, segons els experts
Les previsions de contractació de les empreses continuen sent positives i l’ocupació està previst que augmenti
Gabriel Ubieto
Per segon any consecutiu, el 2025 va ser bo per a la butxaca dels treballadors. Després d’una pèrdua de poder de compra rècord el 2022, les nòmines segueixen majoritàriament pujant i recuperant part del terreny arrabassat per la inflació. Fins ara les companyies han anat mantenint unes polítiques retributives alcistes i la conjuntura econòmica acompanya. En paral·lel, les previsions de contractació continuen sent positives i l’ocupació està previst que creixi a uns volums molt similars als del 2025.
El Govern encara no té resolt quant apujarà el salari mínim interprofessional (SMI). El 2025 el va pujar un 4,4%, davant una inflació que va tancar en el 2,8%. Ara l’SMI està en 1.184 euros bruts mensuals per 14 pagues. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, és partidària d’augmentar-lo el 3,1%.
Patronal i sindicats solen pactar unes referències salarials per guiar la negociació col·lectiva. El pacte vigent el 2025 va regir una referència del 3%, que majoritàriament s’ha complert. Però l’acord salarial ha caducat i el 2026 comença sense referència salarial i sense perspectiva de tenir-la a curt termini. Els nous convenis col·lectius que es van renovant ho fan amb uns increments pactats del 4,15%, per sobre de la inflació. Les projeccions per a 2026 varien segons la font consultada, si bé totes concorden que els sous pujaran, de mitjana, més que els preus. El Banc d’Espanya augura un increment del 3,4%, la consultora Randstad un 5% i la Mercer un 3,5%.
Pel que fa als funcionaris, han tancat un acord per revaloritzar els seus salaris fins a 2028. Per a 2026 els pujaran el 2%. Està previst que perdin poder adquisitiu, però el recuperin en anys successius, amb una revalorització acumulada garantida de l’11%.
Les previsions coincideixen a assenyalar la prolongació del cicle expansiu de l’ocupació (Espanya ha guanyat quasi mig milió d’ocupats en l’últim exercici). Funcas estima un creixement de l’1,6% per al 2025, una mica per sota del previst per al 2024 (2%), però encara positiu. Una enquesta de la patronal Pimec assenyala que dues de cada tres pimes ampliaran plantilla.
