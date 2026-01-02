Pensions
10 milions de pensionistes tindran una pujada del 2,7%
La pensió mínima no contributiva creix un 11,4% i les quantitats mínimes de les contributives augmenten un 7%
Gabriel Ubieto
Més de 10 milions de persones cobren algun tipus de pensió a Espanya i l’evolució dels preus, així com les decisions del Govern, condicionen (i molt) els ingressos que perceben a final de mes. El sistema públic de prestacions consumeix al voltant de l’11,5% del PIB a Espanya i aquest 2026, per cinquè any consecutiu, el sistema públic de pensions garantirà el poder adquisitiu dels seus pensionistes. No obstant això, i amb l’objecte de corregir greuges històrics, aquest 2026 les pensions de menor quantia pujaran per sobre dels nivells d’inflació. Ajudant més aquells que menys ingressen.
Les pensions de jubilació són les prestacions que cobren més persones a Espanya, amb uns sis milions de beneficiaris. Són pensions contributives, ja que l’import depèn de les aportacions que cada persona hagi fet a la caixa comuna de la Seguretat Social durant la vida laboral. Segons l’última reforma de les pensions, les prestacions es revaloritzen anualment seguint l’IPC, per garantir que mantenen el seu poder adquisitiu.
En conseqüència, la pensió mitjana de jubilació, de 1.510 euros al mes, puja uns 40 euros al mes, fins als 1.551 euros. El 2026 serà el cinquè any en què regeix la nova fórmula que l’antic ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, va pactar amb patronal i sindicats per revaloritzar automàticament les prestacions contributives cada any. Aquesta fórmula dona per al pròxim exercici una pujada del 2,7%.
El Govern, amb l’objectiu de complir els acords amb diferents grups polítics durant la legislatura passada per poder obtenir els suports necessaris a la seva reforma de les pensions, augmenta les prestacions mínimes en més intensitat que la resta.
La pensió mínima no contributiva puja un 11,4%, és a dir, 64 euros al mes, passant dels actuals 564,7 euros mensuals (en 14 pagues) els 629 euros. Aquests subsidis els cobren els que no han pogut cotitzar prou temps per accedir a prestacions contributives, de més import. La mesura beneficiarà unes 720.000 persones, segons la Seguretat Social.
El SOVI
Les quantitats mínimes de les pensions contributives pugen un 7%. Així doncs, la pensió mínima de jubilació per a les llars unipersonals quedarà en 936,2 euros al mes (o 13.106,8 euros anuals, en 14 pagues). En el cas dels jubilats amb un cònjuge a càrrec, la pujada serà aquest 2026 fins als 1.256,6 euros al mes (o 17.592,4 euros anuals, en 14 pagues).
Les pensions SOVI (Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) es revaloritzen en un 7%, cosa que suposa arribar als 599,6 euros mensuals en el cas de les no concurrents, i els 582,1 euros mensuals per a les concurrents.
Aquest any, com ja va passar els dos anteriors, no hi haurà pagueta. El nou sistema de càlcul elimina fórmules del passat com aquesta que compensaven la diferència entre l’IPC final i l’increment aprovat pel Govern a començament d’any.
L’ingrés mínim vital (IMV), que reben aproximadament unes 785.000 famílies a tot Espanya, puja un 11,4%, cosa que en termes absoluts es tradueix en el cas d’una prestació d’una persona sola en 75,1 euros més al mes, fins a 733,9 euros mensuals. El pagament màxim, per a una unitat de convivència amb 7 o més membres, puja 165,2 euros cada mes, fins a 1.614,59 euros mensuals.
