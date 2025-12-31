Projectes
L'empresari de l'Empordà que s'ha proposat millorar l'alimentació dels gossos
Isaac Parés lidera Gosbi que, després de fer-se coneguda com a patrocinador del Girona de futbol, factura més de 65 milions d'euros
Gosbi, empresa especialitzada en menjar gastronòmic (així la defineix la seva publicitat) per a mascotes, va fer, gràcies al futbol, un gran pas endavant en reconeixement públic més enllà del sector de la veterinària en què s’havia centrat. Conscienciar, ja no només les clíniques d’animals, sinó també els propietaris de mascotes que aquests poden i han de menjar millor i més sa és el gran repte d’aquesta empresa amb seu a Santa Llogaia d’Àlguema, al costat de Figueres, i que el 2024 va facturar 65 milions d’euros. El 2018 facturava 18,5 milions.
El 20 de juny del 2021, el Rayo Vallecano es va imposar 0-2 en els play-off d’ascens a Primera Divisón al camp de futbol del Girona. Va impedir el salt de l’equip gironí un any més. Pocs dies després, l’Aniol -13 anys- va convèncer el seu pare, Isaac Parés (Barcelona, 1975), que Gosbi, l’empresa que aquest va fundar i presideix, patrocinés l’equip català. Va firmar un contracte per tres temporades amb el filial del Manchester City que va coincidir, a més amb els seu desitjat retorn a Primera, amb una fita històrica per a l’entitat: el Girona va quedar tercer en la Lliga i es va classificar per a la següent edició de la Champions League.
"He arribat molt més lluny del que esperava. Quan en el passat t’has arruïnat, ja saps d’on vens i ets conscient que et pots aixecar"
Disposa de tres fàbriques -dues a Osca i dues més a Catalunya (Bellpuig i Olost)-, 230 empleats i 250 referències de productes. L’objectiu avui (n’hi ha prou amb veure la construcció de la nova nau) és arribar en algun moment en els pròxims cinc anys a superar la barrera dels cent milions.
Moment gravat
"He arribat molt més lluny del que esperava. Quan en el passat t’has arruïnat, ja saps d’on vens i ets conscient que et pots aixecar". Parés té gravat en la memòria el moment en què la petita explotació agrícola de la seva família a Garriguella es va arruïnar amb el canvi de segle per culpa del mal de les vaques boges. Allò el va impulsar a fundar un nou negoci després de meditar, investigar i deixar-se assessorar per algun dels seus vells clients i començar de zero: produir menjar sec per a animals de companyia.
Parés forma part dels empresaris fets a si mateixos, que van abandonar els estudis per dedicar-se al negoci familiar, Rumillet. Als 13 anys ja tenia ovelles i al cap de poc temps negociava amb pollastres de pagès del Prat de Llobregat, coneguts per la seva qualitat. "Quan vaig dir als meus pares després de fer COU que no volia continuar estudiant, va ser un drama familiar. Vaig decidir incorporar-me del tot a la companyia. Als 19 anys ja anava per tot Espanya amb cotxe, on moltes vegades dormia, per vendre carn de l’explotació familiar", explica que, sense admetre-ho directament, té l’esperit comercial injectat a les venes del cos.
"No treballo amb objectius, tret del meu interès en què els clients estiguin satisfets"
Va ser el 2003 quan va fundar Gosbi, després d’un any i mig d’anàlisi del mercat de pinsos per a mascotes. "Em vaig adonar que els grans fabricants del sector ignoraven el veterinari per vendre els seus productes. Nosaltres vam decidir adreçar-nos a ell". Va invertir en la primera fàbrica i, amb el seu pare com a soci al 50% i dos empleats, va començar l’aventura. El seu primer client va ser una veterinària de Palafrugell, Casademont. El coneixement de la xarxa de vendes de la seva etapa en l’empresa familiar va ser decisiva per començar a vendre.
Dels 2.000 milions que representa el mercat per a mascotes domèstiques, el 80% (1.600 milions) està controlat per les grans multinacionals, entre les quals hi ha la filial del grup espanyol GB Foods (antiga Agrolimen), que ven majoritàriament a les superfícies comercials. Els altres 400 milions són els que es venen a través de canals especialitzats.
Màxima satisfacció
"No treballo amb objectius, tret del meu interès en què els clients estiguin satisfets", afirma, però Parés sí que té marcada una ruta per continuar creixent sense perdre de vista el nucli essencial: "Ser a les millors clíniques veterinàries i mantenir els marges de negoci, mantenint preus, única garantia de qualitat". Per a ell, aquests reptes no són contradictoris a l’hora d’aconseguir que les vendes online (per sota del 5% actualment) arribin al 20%. "És una manera de vendre directament al client", que comença a tenir més coneixement de marca sense passar pel canal. L’altra és mantenir l’expansió internacional, on ja ven el 30% dels seus productes a 52 països. Acaba d’entrar a l’Aràbia Saudita i estudia una inversió fabril a Romania.
"No em fa feliç només créixer en facturació"
Gràcies a Gosbi, Parés ha iniciat la seva entrada en altres negocis en suport a la comarca. Ha comprat el celler empordanès Vins de Taller i l’empresa d’alimentació artesana L’Amant. Un cop abandonat el Girona, Gosbi patrocina l’equip de futbol del Figueres. I del que se sent més orgullós és de la seva acadèmia agrícola i esportiva per a nens a Burkina Faso (Àfrica). "No em fa feliç només créixer en facturació", insisteix.
