Crisi ramadera
Ordeig: "La sanitat animal serà un problema greu per a la indústria alimentària i hem d’estar preparats"
El conseller d’Agricultura fa una crida a la prudència després que la seqüenciació del virus no hagi donat proves concloents sobre l’origen
L’anàlisi encarregada per la Generalitat descarta que el virus de la pesta porcina sortís de l’IRTA-CReSA
María Jesús Ibáñez
Per al conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, l’estratègia per contenir l’avenç de la pesta porcina africana (PPA) passa, sens dubte, per conèixer l’origen del brot declarat a Cerdanyola el 28 de novembre passat, però també per mantenir el virus circumscrit al radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial, la denominada zona zero. Ordeig ha remarcat que s’han analitzat 17 de les 19 mostres amb les quals estava treballant el laboratori de l’IRTA-CReSa de Bellaterra i que cap d’aquestes ha coincidit amb la soca extreta dels senglars trobats morts per culpa de la infecció. Ha demanat prudència fins que concloguin totes les investigacions obertes en aquests moments.
"Els tècnics diran què cal fer a partir d’ara, però si el millor centre d’investigació biomèdica que tenim no veu coincidències entre les mostres aportades, que cadascú extregui les seves conclusions", ha sentenciat Ordeig, no sense recordar abans que hi ha hagut llocs on mai s’ha pogut arribar a determinar l’origen d’una malaltia. Ha recordat, de fet, que en alguns països ha quedat confirmat, per via científica, que el virus està circulant per culpa de la importació il·legal d’aliments.
Entre resignat pel que comporta el canvi climàtic i inquiet per allò que pugui passar el 2026, Ordeig ha insistit que "és clar que la sanitat animal continuarà sent, en el futur, un problema de competitivitat per al sector agroalimentari arreu del món". Així, ha admès el conseller, "caldrà estar preparats, comptar amb els reforços que siguin necessaris i reforçar la col·laboració publicoprivada per al que ha de venir", ha remarcat.
Altres fronts
I és que, com ha recordat el mateix titular d’Agricultura, el sector ramader es troba lluitant en aquests moments no només contra la pesta porcina, que ja ha donat 29 casos positius (sempre en senglars), sinó també contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC),que afecta el boví a les comarques de Girona i ara també a la Vall d’Aran, i la influença aviària, que ha obligat a sacrificar 235.000 gallines d’una granja de Bellpuig (Urgell).
"Als afectats per la dermatosi, on ja s’estan començant a aixecar les restriccions imposades l’octubre passat, se’ls començarà a pagar, entre aquest dimarts i dimecres, un total de 4,8 milions d’euros corresponents a 13 explotacions. I al gener, s’abonaran els 1,5 milions restants a les quatre explotacions que en quedaran pendents", ha indicat Ordeig, en resposta, també, als ramaders que aquest dilluns van tallar l’Eix Transversal amb els seus tractors per exigir una millor gestió de les crisis sanitàries per part de l’Administració.
Mentrestant, ha dit el conseller, "es continuen sacrificant gallines a l’Urgell", on fins al moment les 58 explotacions analitzades, veïnes de la del focus inicial, "han donat totes negatiu", ha assegurat. Sobre l’origen, els tècnics mantenen com a hipòtesi més plausible la possibilitat que el virus hagi arribat a través d’una au silvestre. "Estem veient que hi ha molta fauna salvatge que és portadora del virus de la influença, i no es descarta que hagi pogut arribar a la granja afectada pels excrements d’algun exemplar infectat, per exemple".
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
