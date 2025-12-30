RÀNQUING
Dídac Lee i Oscar Pierre: l'accent de l'Empordà entre els líders empresarials més valorats de Catalunya
En la llista conviuen veterans de llarga trajectòria amb rostres emergents i coneguts a les xarxes socials
Sergi Saborit
Pau Relat és l’empresari més reconegut de Catalunya. El president de Fira de Barcelona i del grup MatHolding encapçala el Rànquing dels 50 líders empresarials més valorats de Catalunya que publica per primera vegada El Periódico de Catalunya, del mateix grup ediorial que EMPORDÀ, en col·laboració amb Glovo. La presidenta de Cobega i de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, ocupa la segona posició de la classificació, el podi de la qual es completa amb el president del grup de perfumeria Puig Group, Marc Puig.
El rànquing és fruit d’un sondeig fet a més de 500 alts directius de Catalunya, a qui es va sol·licitar que votessin els cinc empresaris de la comunitat que consideressin més destacats per la seva trajectòria, èxits professionals o potencial de futur. A partir de les respostes rebudes, s'ha efectuat una classificació que està liderada per Relat, ja que va ser l’executiu que més vots va rebre, i que tanca l’empresària Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group i vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Els empresaris més mediàtics o els que estan més exposats als focus per ocupar càrrecs de representació en institucions clau de la societat civil barcelonina copen el rànquing, si bé en també hi ha executius de perfil més baix que han sigut igualment votats pel seu bon acompliment professional o per la brillant trajectòria de les seves companyies. Així, entre els 50 directius més valorats es troben els presidents o directors generals del Cercle d’Economia, de FemCat, de Barcelona Global, de Foment del Treball, de Sport Cultura Barcelona, de la Cambra de Comerç de Barcelona, de la Mobile World Capital o de Fira de Barcelona.
Però, més enllà de Barcelona, el rànquing també té representació altempordanesa amb el figuerenc Dídac Lee (Galdana Ventures) i, pel seus orígens. atès que és de la nissaga dels Miquel de Miquel Alimentació, amb Oscar Pierre (Glovo). De la resta de comarques gironines hi ha Judith Viader (Frit Ravich), Cristóbal Colón (La Fageda) i Francesc Julià (Kave Home).
Els més respectats
A més de Relat, Daurella i Puig, han aconseguit situar-se al top 10 de la classificació el president del Banc Sabadell, Josep Oliu (4t); el president de Bon Preu, Joan Font (5è); el president de Mango, Toni Ruiz (6è); el president de Fluidra, Eloi Planes (7è); la consellera delegada de Savills Barcelona, Anna Gener (8è); la directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet (9è); i la presidenta de Frit Ravich, Judith Viader (10è). Cal destacar que una mica més d’un terç del rànquing l’ocupen dones, amb un total de 17 directives (el 34% del total). A més de Daurella, Gener, Ganyet, Viader i Font, a la taula figuren empresàries i executives com Núria Cabutí (11è), Rosa Tous (18è), Alba Tous (43è), Silvia Alsina (19è), Rosa Clarà (46è), Blanca Sorigué (30è), Laura Carnicero (41), Marta Labata (42è) o Fina Lladós (48è). En la classificació també conviuen directius veterans de llarga trajectòria, com Ramon Agenjo (12è), Isidre Fainé (13è), Oriol Guixà (21è), Cristóbal Colón (25è) o Miquel Martí (29è), amb uns rostres emergents, com ara Elisenda Bou-Balust (31è), Inka Guixà ( 32è), Francesc Julià (44è) o el mediàtic José Elías (28è), segurament el més conegut fora dels cercles empresarials gràcies a la seva intensa presència a les xarxes socials.
La taula és un bon reflex de la diversitat de sectors i de la tipologia de companyies que caracteritzen al teixit empresarial català, des d’empreses familiars fins a grups cotitzats, passant per entitats financeres i corporacions de capital públic. També conviuen executius tecnològics i de perfil emprenedor, com Oscar Pierre (17è) i Dídac Lee (47è), amb representants de companyies més tradicional.
Set presidents de l’Ibex 35
Cal dir que hi ha sis empreses, Fira de Barcelona, Banc Sabadell, Damm, Colonial, Tous i La Farga, que han aconseguit col·locar dos representants en el rànquing. També hi ha set presidents o consellers delegats de companyies cotitzades, totes pertanyents al selectiu índex Ibex 35: Marc Puig (Puig), Josep Oliu (Banc Sabadell), Eloi Planes (Fluidra), Marc Murtra (15è, Telefónica), Francisco Reynés (20è, Naturgy), Maurici Lucena (39è, Aena) i Pere Viñolas (40è), si bé José Creuheras (37è), a més de presidir Planeta, grup de capital 100% familiar, també presideix la participada Atresmedia, que sí que cotitza.
